Boxen: Flüchtlings-Team für Olympia

Mittagsmagazin. . 02:44 Min. . Verfügbar bis 13.07.2022. Das Erste.

"Boxen ist für mich das ganze Leben" sagt Wessam Salamana. Er ist in Syrien geboren und trainiert mit Unterstützung eines IOC "Refugee Athlete"-Stipendiums in Saarbrücken. Dieses Jahr vertritt er in Tokio Flüchtlinge aus der ganzen Welt.