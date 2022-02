Der Ukraine-Russland-Konflikt beschäftigt die Weltpolitik. Außenministerin Annalena Baerbock beschrieb die derzeitige Lage im Osten der Ukraine, wo sich die ukrainische Armee und pro-russische Separatisten gegenüberstehen, mit düsteren Worten: "Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an Anschlägen, an gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend." Immer wieder werde der Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten gebrochen, so Baerbock am Montag (21.02.2022)