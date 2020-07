IOC -Präsident Thomas Bach ist zu einer weiteren vierjährigen Amtszeit bereit. Das erklärte der 66-Jährige zu Beginn der 136. Session des Internationalen Olympischen Komitees, die wegen der Coronakrise virtuell durchgeführt wurde.

Kandidatur war erwartet worden

" Wenn sie, liebe Mitglieder, wollen, bin ich bereit für eine zweite Amtszeit als IOC-Präsident, um ihnen und der Olympischen Familie weiterhin zu dienen ", sagte Bach in Lausanne. Bach war 2013 zum ersten deutschen IOC-Präsidenten gewählt worden. 2021 läuft die erste achtjährige Amtszeit aus. Es war erwartet worden, dass der Wirtschaftsanwalt aus Tauberbischofsheim ein zweites Mal antreten würde.

Warnung vor politischen Boykotten

Außerdem warnte der IOC-Chef vor der Gefahr neuerlicher Boykotte Olympischer Spiele: " Wir sehen einen wachsenden Missbrauch des Sports für politische Zwecke. Diese Gefahr ist jetzt noch größer ." Das IOC beobachte, dass einige Nationen im Zuge der Corona-Krise " sogar noch mehr von Egoismus und eigenen Interessen getrieben " seien.

Bach verwies auf den Boykott der Spiele 1980 in Moskau durch 42 Länder als Reaktion auf den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. " Sportliche Boykotte haben überhaupt keinen politischen Effekt ", sagte Bach. Ein Boykott würde lediglich die Athletinnen und Athleten der boykottierenden Nation bestrafen, versicherte der IOC-Präsident. Die Olympischen Spiele seien " heute das einzige Event, das die ganze Welt in Frieden, Solidarität und ohne Diskriminierung zusammenbringt ", sagte Bach.

Das IOC tagt in dieser Woche zu den Folgen der Corona-Pandemie auf die Olympischen Spiele in Tokio 2021. Am Mittwoch hatte Thomas Bach bereits zu einer Videokonferenz der IOC-Exekutive eingeladen, heute tagt das IOC in einer Online-Vollversammlung.

dpa | Stand: 17.07.2020, 12:46