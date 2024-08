Leichtathletik Abendsession Tebogo sprintet über 200 m zu Gold - Lyles "nur" Dritter Stand: 08.08.2024 20:46 Uhr

Im mit Spannung erwarteten Finale über 200 m hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris Letsile Tebogo aus Botswana zum Olympiasieger gekrönt. Noah Lyles blieb am Donnerstag (08.08.2024) hinter US-Teamkollege Kenneth Bednarek nur Platz drei.

Lyles hatte nach seinem Olympiasieg über 100 m als Ziel weitere Goldmedaillen ausgegeben - über die doppelt so lange Strecke ließ er seiner Kampfansage aber keine Taten folgen: Tebogo setzte sich mit Afrikarekord in 19,46 Sekunden deutlich gegen die Konkurrenz durch. Bednarek hatte als Zweiter (19,62) 16 Hundertstelsekunden Rückstand, für Lyles (19,70) waren es 24. Nach dem Zieleinlauf wurde der offenbar angeschlagene Amerikaner mit einem Rollstuhl aus dem Innenraum gebracht. Ob er in den kommenden Tagen wie geplant in den Staffelrennen über 4x100 m und 4x400 m an den Start gehen kann, ist unklar.

Joshua Hartmann (Köln) hatte den Einzug in den Endlauf im Halbfinale verpasst.

1500 m: Welteji Schnellste im Halbfinale

Zuvor waren in zwei Halbfinals die Finalistinnen über 1500 m ermittelt worden. Schnellste in der Vorschlussrunde war Diribe Welteji aus Äthiopien (3:55,10 Min.). Auch die Australierin Jessica Hull (3:55,40) zog sicher ins Finale der zwölf Besten ein, das am Samstag (10.08.2024, 20.15 Uhr) ausgetragen wird.