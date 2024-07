Fechten Szabo nach spannendem Gefecht im Säbel-Viertelfinale Stand: 27.07.2024 16:30 Uhr

Der Säbelfechter Matyas Szabo hat bei den Olympischen Spielen in Paris am Samstag (27.07.2024) nach zwei Siegen das Viertelfinale im Einzelwettbewerb erreicht. Dort trifft er am Nachmittag auf den Weltranglistenersten aus Ägypten.

Zum Auftakt gewann Szabo gegen Yousef Alshamlan aus Kuwait. Der 32-jährige Dormagener hatte in seinem ersten Olympia-Gefecht in Paris keine Mühe und setzte sich souverän mit 15:6 durch.

Einen richtigen Krimi lieferte Szabo in der Runde der letzten 16 ab: Der Franzose Patrice Sebastien führte schnell mit 5:2, aber der Deutsche kam wieder heran ausgeglichen. Danach verlief das Gefecht ausgeglichen, keine konnte sich um mehr als einen Punkt absetzen. Nach umstrittenen Szenen gab es zwei Gelbe Karten für die Kontrahenten, dann mit einer Roten Karte auch je einen Strafpunkt. Szabo hatte schließlich das bessere Ende für sich und gewann mit 15:13.

Fechten in spektakulärer Kulisse

Die Fechtbewerbe in Paris werden in einer spektakulären Kulisse ausgetragen. Im traditionsreiche Grand Palais, der extra für die Olympischen Spiele auf umfangreich saniert wurde und in den letzten drei Jahren nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war, sind die Fechtbahnen aufgebaut. Knapp 8.000 Zuschauer haben unter dem größten Glasdach Europas Platz.

Die Anlage der Fechter und Fechterinnen im Grand Palais in Paris.