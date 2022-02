Rodeln: Geisenberger auf Goldkurs - Berreiter hat Silber im Blick

Natalie Geisenberger greift in Peking nach dem Olympia-Gold-Hattrick. Auch im dritten Durchgang kam die Miesbacherin, die bereits 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang Olympiasiegerin geworden war, am besten mit der anspruchsvollen Bahn im Sliding Centre Yanqing zurecht, fuhr in 58,226 Sekunden Bahnrekord und liegt vor dem letzten Lauf in Führung.