Olympische Spiele Ringerin Annika Wendle stürmt überraschend ins Halbfinale Stand: 07.08.2024 13:34 Uhr

Annika Wendle hat für die ersten Siege für die deutschen Ringer in Paris gesorgt. Nun geht es für die 26-Jährige am Mittwochabend (07.08.2024) bereits um den Einzug ins Finale.

Wendle hatte sich in der Champ-de-Mars-Arena zunächst mit 3:2 gegen die Griechin Maria Prevolaraki durchgesetzt. Dann gewann die 26-Jährige Ringerin vom ASV Altenheim auch ihr Viertelfinale gegen die Türkin Zeynep Yetgil. Nach einem 0:5-Rückstand gelang ihr im Bantamgewicht, der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm, ein Schultersieg.

Wendle rückte ins Teilnehmerfeld nach

Beim letzten Olympia-Qualifikationsturnier im Mai in Istanbul hatte Wendle noch gegen Yetgil verloren. Fragwürdige Entscheidungen des Kampfgerichts hatten dabei für reichlich Aufsehen gesorgt. Weil der russische Verband später entschied, keine Ringerinnen und Ringer nach Paris zu schicken, rückte Wendle aber noch nachträglich ins Teilnehmerfeld.

Nun kämpft sie in Paris am Donnerstagabend (20:50/21:15 Uhr) definitiv um eine Medaille. Entweder bestreitet sie das große Finale um Gold und Silber oder das kleine um Bronze. Das entscheidet sich am Mittwochabend, wenn Wendle in der Vorschlussrunde auf die favorisierte Lucia Yepez aus Ecuador trifft.