Aus Deutschland werden vier Fahrer an den Start gehen, unter anderem Romed Baumann, der Außenseiterchancen besitzt. Außerdem sind Dominik Schwaiger, Andreas Sander und Josef Ferstl am Start. Favoriten sind aber andere, vor allem Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen).

Eiskunstlauf: Sprungshows im Teamwettbewerb

Der Teamwettbewerb im Eiskunstlauf hielt zwei herausragende Leistungen bereit. Die erst 15-jährige Russin Kamila Walijewa zeigte ein überragendes Kurzprogramm, der Japaner Yuma Kagiyama glänzte in der Kür mit vier Vierfachsprüngen. Für Deutschland lieferte Nicole Schott eine starke Kurzkür ab. Das Team-Finale am Montag (07.02.2022) hatten die Deutschen allerdings schon am Freitag verpasst. Auf Gold-Kurs liegt vor allem dank Walijewa das russische Team.

Langlauf: Skiathlon Männer

Im Zhangjiakou Cross-Country Centre messen sich ab 8.00 Uhr die Skilangläufer über 30 Kilometer im Skiathlon. Heiße Medaillenkandidaten sind Weltmeister Alexander Bolschunow (Russisches Olympia-Komitee ROC) sowie die beiden Norweger Johannes Hösflot Kläbo und Hans Christer Holund. Deutsche Starter sind Lucas Bögl (Gaißach), Jonas Dobler (Traunstein), Friedrich Moch (Isny) sowie Florian Notz (Römerstein).

Eisschnelllauf: 5.000 Meter Männer

Im Eisschnelllauf der Männer beginnt um 9.30 Uhr der Kampf um die Plätze auf dem Treppchen. Hier gehören die beiden deutschen Starter Patrick Beckert (Erfurt) und Felix Rijhnen (Frankfurt) nicht zu den Medaillenkandidaten. Heiße Kandidaten für Edelmetall sind Nils van der Poel (Schweden), Ted-Jan Bloemen (Kanada) und Davide Ghiotto (Italien).

Skispringen: Einzel Männer Normalschanze

Im Skispringen der Männer von der Normalschanze (12.00 Uhr) haben die Deutschen indes gute Chancen. Allen voran Karl Geiger (Oberstdorf) - obwohl ihm im bisherigen Trainng auf der gigantischen Schanzenanlage in Zhangjiakou nicht viel gelingen wollte. Als Gesamt-Weltcup-Führender ist er dennoch einer der größten Favoriten und Haupt-Hoffnungsträger der deutschen Flugkünstler. Zu ihnen gehört auch Markus Eisenbichler (Siegsdorf), dem je nach Tagesform auch ein Medaillencoup zugetraut werden kann.

Heiße Kandidaten sind auch Ryoyu Kobayashi (Japan) sowie der Norweger Marius Lindvik, der auch die Qualifikation gewann.

Rodeln: 3. und 4. Lauf Einer Männer

Im Rodel-Einer der Männer wurden bereits am Samstag mit den ersten beiden Läufen die Grundlagen im Kampf um die Medaillen gelegt, am Sonntag folgen ab 12.30 Uhr der dritte und der vierte Durchgang. Die deutschen Rodler mit Felix Loch, Johannes Ludwig und Max Langenhan gelten dabei als Medaillenbank.

Neben Loch und Ludwig gehören Wolfgang Kindl (Österreich) und Kristers Aparjods (Lettland) zu den Favoriten.