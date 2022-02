Bei den Olympischen Spielen geht es am Samstag um die ersten Medaillen. Vergeben werden sie im Biathlon, Eisschnelllauf, Shorttrack, Ski Freestyle, Skilanglauf und beim Skispringen.

Langlauf: Skiathlon der Frauen

Beim Auftakt im Skiathlon (8.45 Uhr) ist Katharina Hennig eine Top-Ten-Kandidatin. Die 25-Jährige stand in diesem Winter schon auf dem Podest. Bundestrainer Peter Schlickenrieder will die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben. Eine Medaille sei eher bei Olympia 2026 ein realistisches Ziel als schon jetzt in Peking. " Aber wir haben Potenzial ."

Neben Henning starten Pia Fink, Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey.