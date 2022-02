Shorttrack: Gold für China und Italien

Chinesischer Doppelsieg im Shorttrack: Über die 1.000 Meter bei den Männern gewann Ziwei Ren vor Wenlong Li. Der Ungar Shaoang Liu holte Bronze. Shaolin Sandor Liu, der als erster ins Ziel gekommen war, wurde nachträglich mit einer Strafe belegt.

Bei den Frauen ging die Goldmedaille über 500 Meter nach Italien: Arianna Fontana ließ der Konkurrenz im Finale keine Chance. Auf Platz zwei kam die Niederländerin Suzanne Schulting, die zuvor ein überragendes Halbfinale gelaufen war und sich auch im Finale zunächst an der Spitze halten konnte, bevor Fontana aufdrehte. Bronze holte sich Kim Boutin aus Kanada.

Weitere Wettbewerbe

Im Eishockey hat Kanada seine Erfolgsserie fortgesetzt und deutlich mit 6:1 gegen Russland gewonnen. Aus Angst vor einer Corona-Ansteckung trugen beide Teams Masken. Darauf hatten offenbar die Kanadierinnen bestanden, da es wohl Unklarheiten mit den Tests bei den Russinnen gab. Außerdem spielen heute noch: Finnland gegen die Schweiz (14.10 Uhr) In der Gruppe B schlug Dänemark überraschend Tschechien. Hier trifft China noch auf Schweden (14.10 Uhr).

Im Curling-Mixed-Wettbewerb steht das Finale fest: Italien besiegte im Halbfinale Schweden souverän mit 8:1, Norwegen hatte beim 6:5 gegen Großbritannien deutlich mehr Mühe. Sowohl das Finale als auch das Spiel um Platz drei werden am Dienstag ausgetragen.

Wenn die besten zwölf Ski-Freestyle-Skifahrerinnen der Welt am Dienstag (08.02.22) die erste Olympiasiegerin in der Geschichte suchen, wird Alia Delia Eichinger nur Zuschauerin sein. Die einzige Deutsche im Big-Air-Wettbewerb scheiterte am Montag in der Qualifikation.

Im Rodeln geht es für die viermalige Olympiasiegerin Natalie Geisenberger ab 12.50 Uhr im 1. und 2. Lauf um eine gute Ausgangsposition für die Entscheidung am Dienstag. Im Training hatte sie die Nase vor Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz vorn.