14.20 Uhr - Shorttrack: 1.500 Meter Männer

Im Shorttack der Männer werden die Sieger über die 1.500-Meter-Distanz ohne deutsche Starter gekürt. Die Favoriten: Ren Ziwei (China), Semen Elistratow (Russisches Olympisches Komitee), Jang Hyuk Park (Südkorea) und Sjinkie Knegt (Niederlande).

Bei den Frauen geht es ab 13.45 Uhr bei der Staffel über die 3.000 Meter um den Einzug ins Halbfinale. Über die 1.000 Meter (ab 12.44 Uhr) wird zunächst das Achtelfinale ausgefahren.

14.35 Uhr: Rodeln: Doppelsitzer 2. Durchgang

Beim Rodeln fahren mit Tobias Wendl/Tobias Arlt die Olympiasieger von 2018 um den Sieg mit. Auch das Duo Toni Eggert/Sascha Benecken greift nach einer Medaille. Zu den Mitfavoriten zählen auch Andris Sics/Juris Sics ( LVA ), Thomas Steu/Lorenz Koller ( AUT ). Der erste Durchgang startet um 13.20 Uhr, die Entscheidung fällt dann ab 14.35 Uhr.

Weitere Wettbewerbe

In der Qualifikation für das Finale im Halfpipe-Wettbewerb der Snowboarderinnen hat Leilani Ettel überrascht. Die 20-jährige Bayerin zeigte einen unbekümmerten ersten Lauf und sicherte sich damit einen Platz unter den besten zwölf. Nun will sie im Finale am Donnerstag noch einmal " ganz groß rausfahren ".

Das Eishockey-Turnier der Männer startet. Das Russische Olympische Komitee trifft im ersten Duell auf die Schweiz (9.40 Uhr).

09.02. | Olympia live - Eishockey: ROC - Schweiz (M), ab 9.15 Uhr.

Das Team aus Tschechien hat Dänemark als Gegner vor der Brust (14.10 Uhr).