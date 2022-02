Ski Alpin: Österreicher Mayer gewinnt im Super-G sein drittes Olympia-Gold

Matthias Mayer aus Österreich war schon Olympiasieger in der Abfahrt (2014) und im Super-G (2018) - in Peking wiederholte der 31-Jährige seinen Gold-Coup von Pyeongchang und krönte sich erneut.

Ryan Cochran-Siegle (USA) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) holten Silber und Bronze. Die deutschen Speed-Asse gingen wie schon in der Abfahrt leer aus, mit zwei Top-Ten-Platzierungen präsentierten sich Romed Baumann und Andreas Sander aber besser als noch am Vortag.

Eiskunstlaufen: Chen mit Weltrekord auf dem Weg zum Olympiasieg

Im Eiskunstlauf haben sich die weltbesten Eiskunstläufer mit einer Sprungshow im Kurzprogramm geglänzt. Während Nathan Chen (USA) dem Druck stand hielt, erlebte Doppel-Olympiasieger Yuzuru Hanyu aus Japan einen rabenschwarzen Tag.

Weil er ein Loch im Eis spürte, sprang er beim Salchow nicht richtig ab und bekam viele Punkte Abzug. Als Achter braucht er am Donnerstag eine Traum-Kür. Chen ist dagegen auf dem Weg zu seinem ersten Olympiasieg. Er zauberte auf dem Eis und wurde mit einer neuen Weltrekordpunktzahl belohnt.

Snowboard: Schock nach geplatzten Medaillenträumen

Die deutschen Snowboarder waren die Medaillengaranten bei den letzten beiden Olympischen Spielen. In Peking endete die Erfolgsgeschichte jäh.

Ramona Hofmeister und Carolin Langenhorst schieden im Parallel-Riesenslalom im Viertelfinale aus, Stefan Baumeister überstand sogar die Qualifikation nicht. Es war das einzige Olympia-Rennen für die deutschen Raceboarder, die ohne Medaille zurück in die Heimat reisen.

Biathlon: Fillon Maillet gewinnt Einzel - Doll und Rees in den Top Ten

Der Franzose Quentin Fillon Maillet hat das Duell der Topstars gewonnen und nach Silber in der Mixed-Staffel am Dienstag Gold im Einzel abgeräumt. Silber ging an Belarus. Anton Smolski konnte sich noch vor den Norweger Johannes Thinges Bö schieben.

Die besten Chancen auf eine Medaille hatte aus deutscher Sicht Benedikt Doll (1|0|0|1). Nach zwei Fehlern war der Traum von einer Medaille aber für ihn geplatzt, denn die Top drei hatte er dieses Mal nicht in den Beinen. Mit Platz sechs und 1:07,1 Minuten Rückstand auf den Sieger holte er aber ein starkes Ergebnis.

Roman Rees (1:21,6 Min./0|0|1|0) zeigte ebenfalls ein überragendes Rennen und reihte sich hinter Doll auf Platz sieben ein. Erik Lesser und Johannes Kühn verpassten hingegen die Top 30 nach fünf und sechs Schießfehlern deutlich.

11.30 Uhr - Langlauf: Freistil-Sprints Frauen/Männer

Im Langlauf werden die Sprintsieger gekürt. Traditionell mischen die Norweger und Schweden ganz vorn mit. Top-Favorit ist der Weltcup-Gesamtführende Johannes Hösflot Kläbo, der der Konkurrenz in dieser Saison schon oft davonsprintete. Bei den Frauen sollte man die Schwedin Maja Dahlqvist auf der Rechnung haben. Die Qualifikation für das Rennen beginnt ab 8.50 Uhr.

Für Deutschland laufen Victoria Carl, Sofie Krehl, Pia Fink, Coletta Rydzek und Janosch Brugger auf. Eine Medaille für die DSV-Langläufer wäre eine Sensation. Die bislang letzte olympische Langlauf-Medaille eroberte die Frauen-Staffel 2014 in Sotschi.

Ab 11.30 Uhr - Eisschnelllauf: 1.500 Meter Männer

Im Eisschnelllauf steht die Entscheidung über 1.500 Meter der Männer an. Deutsche Starter sind über diese Distanz nicht qualifiziert.

Ab 12.50 Uhr - Rodeln: 3. und 4. Lauf Frauen

Rodeln die Deutschen wie so oft in der Goldspur? Nach den verheißungsvollen Auftritten im Training könnte es heute im Einzel der Frauen Medaillen regnen. Nach den beiden Auftaktläufen am Montag, rodeln die Frauen noch zwei Mal den Eiskanal hinab. Top-Favoritinnen sind Natalie Geisenberger und Anna Berreiter, die beide schon im Training auftrumpften und sich wohl um Gold streiten werden. Julia Taubitz hat dagegen keine Chance mehr auf eine Medaille. Die Frage wird sein, wie gut sie sich von ihrem Sturz im zweiten Lauf am Montag erholen kann.