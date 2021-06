Olympia: Organisatoren wollen bis zu 10.000 Zuschauer zulassen

Maximal darf aber die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden, wie die japanischen Gastgeber am Montag (21.06.2021) nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee entschieden. Allerdings könnten die Wettbewerbe der in 32 Tagen beginnenden Spiele in Japans Hauptstadt auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen. Eine Entscheidung darüber, wie viele Fans bei den Paralympischen Spielen (24. August bis 5. September) erlaubt sein werden, wird bis zum 16. Juli aufgeschoben, fügten die Organisatoren in ihrer Erklärung hinzu.

dpa/sid | Stand: 21.06.2021, 10:31