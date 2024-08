Bogenschießen bei Olympia Kroppen scheitert nach Silber-Coup im Einzel Stand: 03.08.2024 10:48 Uhr

Für Bogenschützin Michelle Kroppen ist der Traum von der zweiten Medaille bei den Olympischen Spielen geplatzt. Die 28-Jährige verlor ihr Achtelfinale am Samstag (03.08.2024) gegen die Inderin Deepika Kumari trotz einer Aufholjagd mit 4:6.

Mit Silber im Mixed-Wettbewerb hatte Kroppen gemeinsam mit Florian Unruh am Vortag für ein Highlight gesorgt. Nun sollte auch die Reise im Einzel weitergehen. Anders als bei ihren souveränen Auftritten in der Qualifikation und der K.o.-Phase ging die Berlinerin gegen die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien allerdings nicht als Favoritin ins Duell.

Kroppen kämpft sich nach Fehlstart rein

" So gelassen wie möglich in den Tag starten ", lautete Kroppens Devise im Vorfeld. Das gelang ihr allerdings nicht. Gleich der erste Pfeil traf nur die sechs. Ein denkbar unglücklicher Start vor der Kulisse des Pariser Invalidendoms, im ersten Satz war die Athletin vom SV GutsMuths Jena chancenlos. Im Anschluss konnte sich Kroppen aber steigern und den zweiten Durchgang ausgeglichen gestalten. " Weiter so ", kommentierte Bundestrainer Oliver Haidn die Punkteteilung.

Allerdings war Kumari auch im dritten Satz die konstantere Schützin und ging mit 5:1 in Führung. Kroppen stand nun unter Druck - und sie lieferte. Mit zwei Pfeilen in die zehn - ihre ersten in diesem Duell - konnte sie nicht nur neues Selbstvertrauen tanken, sondern auch nach Sätzen verkürzen.

Auch Durchgang fünf fand auf Augenhöhe statt. Kroppen traf dreimal in die neun und schnupperte am Ausgleich. Kumari schaffte es aber, mit ihrem letzten Pfeil nach Punkten auszugleichen und sich so den entscheidenden letzten Satzpunkt für den Einzug ins Viertelfinale zu sichern.

Historisches Silber im Mixed

Mit ihrer Silbermedaille im Mixed hatten Kroppen und Unruh für eine Premiere gesorgt. Es war die erste Medaille überhaupt für ein deutsches Mixed-Team im olympischen Bogenschießen. Unruh rechnet sich auch im Einzel Chancen auf eine Medaille aus. Der Weltranglistenzehnte geht am Sonntag (04.08.2024) als Favorit in sein Achtelfinale gegen den Briten Tom Hall.

Europameisterin Katharina Bauer und Charline Schwarz hatten den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Im Team-Wettbewerb hatte sich das deutsche Frauen-Trio im Viertelfinale Mexiko geschlagen geben müssen.