Olympia - Ärzteverband in Tokio fordert Absage

In einem an Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga, Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Organisationschefin Seiko Hashimoto gerichteten Brief fordern die rund 6.000 Mediziner die Verantwortlichen auf, das Internationale Olympische Komitee (IOC) davon zu überzeugen, dass die Ausrichtung der Spiele abgesagt werden sollten.

Ärzteverband fordert Absage