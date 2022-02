Olympia - so läuft der Mittwoch in Peking

Ab 2.30 Uhr: Freestyle - Slopestyle Männer

Tricks, Sprünge, Grabs und Style - das Slopestyle-Finale der Männer verspricht großes Spektakel. Big-Air-Olympiasieger Birk Ruud aus Norwegen geht als einer der Topfavoriten auf Gold ins Rennen, in der Qualifikation war er Zweiter. Bester beim "Warm-up" war der Schweizer Andri Ragletti. Die weiteren Medaillenkandidaten heißen Alexander Hall, Colby Stevenson, Nicholas Goepper (alle USA) und Jesper Tjader (Schweden).

3.15/6.45 Uhr: Ski Alpin - Slalom der Männer

Noch wartet das deutsche Alpinteam in Peking auf eine Medaille - im Slalom der Männer gibt es die nächste Chance: Linus Straßer gehört im Stangenwald spätestens seit seinem Triumph im Nightrace von Schladming zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Den führen drei Norweger an: Neben Henrik Kristoffersen haben auch Weltmeister Sebastian Foss Solevag und Lucas Braathen Ambitionen. Dazu kommen Clément Noel (Frankreich), Manuel Feller und Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz (beide Österreich) sowie sicher auch der eine oder andere Schweizer.

8.45 Uhr: Biathlon - 4x6-km-Staffel der Frauen

Angeführt von Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann wollen die deutschen Biathletinnen im Kampf um die Staffel-Medaillen mitmischen. Team Deutschland schickt Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Herrmann ins Rennen über die 4x6 km. "Auf die Staffel fiebern wir schon das ganze Jahr hin" , sagte Herrmann.

Eine Medaille ist nach den zuletzt gezeigten Leistungen auf jeden Fall drin. Die schärfsten Konkurrentinnen dürften Norwegen, Schweden, Frankreich und das Quartett des Russischen Olympischen Komitees (ROC) sein.

8.15/10.15 Uhr: Langlauf - Teamsprints klassisch Frauen und Männer

Mit Staffelsilber haben die deutschen Skilangläuferinnen ihre "Pflicht" bei den Spielen schon übererfüllt, vier Tage nach dem ersten Peking-Coup brennen die so glänzend aufgelegten Katharina Hennig und Katherine Sauerbrey nun auf die Kür. Im Teamsprint gehören die beiden Klassik-Spezialistinnen in der derzeitigen Glanzform zu den Medaillenkandidatinnen. "Wir werden wieder kämpfen wie die Schweine. Wir haben eine Chance und sind heiß" , sagte Hennig. Die Topfavoriten kommen wie gehabt aus Norwegen, Schweden und den USA.

Während das Männer-Duo Janosch Brugger/Albert Kuchler als klarer Außenseiter in den wegen der eisigen Kälte in Zhangjiakou um knapp zwei Stunden auf 8.15 Uhr MEZ vorverlegten Wettkampf geht, ist für die beiden Sportsoldatinnen zwölf Jahre nach dem Vancouver-Gold von Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad in dieser Disziplin einiges möglich.

12.00 Uhr: Freestyle - Aerials Männer

Nichts anderes als Gold erwartet Gastgeber China im Aerials-Finale der Männer. In der Qualifikation lief es schon mal gut: Für Guangpu Qi (127,88 Punkte) und Zongyang Jia (125,67) gab es die besten Noten im 24er-Teilnehmerfeld, das fürs Finale auf zwölf Athleten eingestampft wurde.

Der als Mitfavorit gehandelte US-Amerikaner Christopher Lillis qualifizierte sich mit der sechstbesten Wertung mit etwas Mühe, Weltmeister Ilia Burow brauchte sogar den zweiten Qualifikationsdurchgang, um im Finale dabei zu sein. Der Schweizer Noe Roth bekam die drittbesten Noten in der Quali, auch mit ihm ist zu rechnen.

12.30 Uhr: Eishockey Frauen - Spiel um Bronze

Schweiz gegen Finnland heißt das Duell um Bronze beim olympischen Frauen-Eishockeyturnier. Ihre Halbfinalbegegnungen verloren die Teams deutlich. In der Gruppenphase waren beide Mannschaften schon einmal aufeinandergetroffen - hier behielt die Schweiz mit 3:2 die Oberhand. Das Finale bestreiten am Donnerstag (17.02.) die Topteams aus Kanada und den USA.

Ab 12.30 Uhr: Shorttrack - 5.000 m Verfolgung Männer und 1.500 m Frauen

Gleich zwei Medaillenentscheidungen stehen im Shorttrack an: Zunächst geht es in der Staffel über 5.000 Meter bei den Männern um Medaillen. Olympiasieger Ungarn startet nur im B-Finale, im A-Finale sind die Staffeln aus Südkorea, Kanada und China favorisiert.

Über die 1.500 Meter der Frauen heißen die Topfavoritinnen Yubin Lee (Südkorea), Suzanne Schulting (Niederlande), Courtney Sarault (Kanada), Kristen Santos (USA) und Arianna Fontana (Italien).

Es ist auch der Auftritt der einzigen deutschen Shorttrackerin, Anna Seidel. Die Ziele der 23-Jährigen sind nach einer äußerst komplizierten Vorbereitung verhalten. Allein die Teilnahme ist ein Erfolg. "Ich muss mir vor Augen führen, dass ich mein großes Ziel, hierherzukommen, schon erreicht habe" , sagte Seidel. Ins Halbfinale wolle sie aber mindestens einziehen: "Man kommt nicht hierher, um in der ersten Runde rauszufliegen."

Weitere Wettbewerbe

Nach dem enttäuschenden 0:4 gegen die Slowakei ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer nicht mehr im Turnier. Die Viertelfinalspiele haben es dennoch in sich: Die Slowaken treffen um 5.10 Uhr auf die USA, danach fordert das Überraschungsteam aus Dänemark den Titelverteidiger des des Russischen Olympischen Komitees (7.00 Uhr). Die Finnen treffen um 9.40 Uhr auf die Schweiz. Den Abschluss bildet das Topspiel Schweden gegen Kanada (14.30 Uhr).

Die Curling-Vorrunde geht in die Zielgerade. In der Round Robin stehen bei den Frauen und den Männern die nächsten Sessions an.

Quelle: red