Dopingverdacht: Russisches Olympiateam muss auf Eistkunstlauf-Gold warten

Das russische Olympiateam (ROC) muss bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf seine Goldmedaille im Eiskunstlauf warten. Die für Dienstagabend geplante Siegerehrung (08.02) für den Teamwettbewerb wurde wegen einer "offenen Rechtsfrage" verschoben. Das bestätigte das Internationale Olympische Komitee.

IOC-Sprecher Mark Adams ging am Mittwoch wegen möglicher "rechtlicher Folgen" nicht auf Details ein. Nach Informationen von "Inside the Games" sowie "The Guardian" soll es sich konkret um einen Dopingfall handeln, bei der jedoch keine leistungssteigernde Substanz festgestellt worden war.

Das Eiskunstlaufteam der russischen Athleten hatte den Teamwettbewerb trotz eines Sturzes des Eiskunstlaufpaares Anastassija Mischina/Alexander Galljamow in der abschließenden Kür souverän gewonnen.