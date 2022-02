Olympia: 45 weitere Corona-Fälle bei den Winterspielen in Peking

Am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele in Peking sind 45 weitere Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Samstag (05.02.2022) mitteilten, wurden am Freitag 25 Fälle unter Athleten und Teammitgliedern sowie 20 unter anderen Teilnehmern festgestellt.

20 Sportler bei Einreise am Flughafen positiv getestet

Allein bei der Ankunft am Flughafen fielen 26 Tests positiv aus, darunter 20 von Sportlern und Mitgliedern der Teams. In der Olympia-Blase wurden bei den täglichen Tests weitere 19 Infizierte festgestellt, die zuvor angereist waren. Darunter waren fünf Mitglieder von Mannschaften.