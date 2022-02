Corona - Skisprung-Olympiasieger Forfang verpasst Olympia

Forfang verpasst den Jahreshöhepunkt Corona-bedingt. Darüber informierte der 26 Jahre alte Norweger in der Nacht zum Montag über Instagram.

Forfang war im Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und konnte nun nicht schnell genug die für die Einreise nötigen Negativtests vorlegen. "Das fühlt sich überhaupt nicht fair an. Ich lebe ein normales Leben und trainiere wie gewohnt, aber ich bin immer noch nicht "gesund" genug, um nach China einzureisen" , schrieb Forfang unter den Social-Media-Post, den er mit einem Foto von ihm als Kind mit Helm und Skibrille bebilderte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Tande reist wohl an

Forfang hatte 2018 in Pyeongchang Gold mit Norwegens Team gewonnen. Teamkollege Daniel-André Tande, der das erste Wochenende ebenfalls coronabedingt verpasste, soll nun nach China nachreisen dürfen und wäre dann für Einzel- und Teamspringen auf der Großschanze eine Option.

Zehn Olympia-Neuankömmlinge positiv getestet

Indes sind in Peking erneut 24 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Großteil war gerade erst gelandet. Zehn der neuen Fälle wurden unter 142 Olympia-Beteiligten entdeckt, die erst am Sonntag (06.02.2022) am Pekinger Flughafen angekommen waren. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, befanden sich unter den Infizierten auch zwölf Athleten oder Teammitglieder.

Insgesamt 385 Corona-Fälle

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle bei den Winterspielen ist damit seit dem 23. Januar auf insgesamt 385 gestiegen. Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept. Alle Beteiligten - von Athleten bis hin zu Journalisten - sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt.

Strenges Sicherheitskonzept

Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Drei deutsche Sportler noch immer in Quarantäne

Auch drei deutsche Athleten befinden sich noch in der Corona-Quarantäne, darunter auch die beiden Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber, die den ersten Wettbewerb in der Kombi am Mittwoch verpassen werden. Medaillenkandidat Frenzel meldete sich am Sonntag aus dem Quarantäne-Hotel und sprach von einem großen Schock.