Norwegen erlebt "Traumspiele" - China katapultiert sich nach oben

Mit 16 Olympiasiegen übertrafen die Norweger die bisherige Bestmarke von 14 Gold-Plaketten, die sie ebenso wie das deutsche Team 2018 erreicht hatten. Kanada hatte bei den Heimspielen 2010 in Vancouver ebenfalls 14 Mal Gold gescheffelt. Ihre Gesamt-Medaillenausbeute von Pyeongchang (39) erreichten die Norweger dieses Mal zwar nicht. Ihr selbst gestecktes Ziel von 32 Plaketten übertrafen sie mit 37 Medaillen aber locker.

Biathlon-König Bö: Olympia extrem gut gelaufen

Vor allem die Überlegenheit der Biathleten um Johannes Thingnes Bö ist erdrückend. In zehn der elf Wettbewerbe in Zhangjiakou holten Norwegens Skijäger Medaillen, nur die Frauen-Staffel ging leer aus, insgesamt sammelte " Norge " 14 von 27 möglichen Plaketten. Allein Bö gewann viermal Gold und einmal Bronze - ein Rekord. Marte Olsbu Röiseland stand ihm mit drei Olympiasiegen und zweimal Bronze kaum nach. " Das waren Traum-Spiele ", sagte Bö und sprach stellvertretend für die ganze Nation: " Dass es so gut laufen würde, hätte ich nie gedacht, extrem. "

Olympiasieger sind in Norwegen noch Volkshelden

Norweger werden " mit Skiern an den Füßen geboren ", heißt es, in China gewannen sie aber auch auf Snowboards und mit Schlittschuhen Gold. Ihr Geheimnis? " Es gibt keines ", sagte Biathlon-Chef Per Arne Botnan, " wir haben gute Athleten und ein funktionierendes Team drumherum. " Ein Erfolgsrezept dürfte sicher die herausragende Nachwuchsförderung sein. So waren im Jahr 2018 93 Prozent der Kinder sportlich aktiv. Zudem verfügt die Öl-Nation über die nötigen finanziellen Mittel. Viele Wintersportarten haben in Norwegen ihren Ursprung oder große Tradition, Olympiasieger steigen zu Volkshelden und Top-Verdienern auf.

Norge-Langläufer nicht auf dem Höhepunkt

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Im Lager der erfolgsverwöhnten Langläufer gab es durchaus Unmut, gleich mehrere Athleten warfen der Teamleitung Fehler in der Vorbereitung und mangelnde Rückendeckung vor. Tiril Udnes Weng schluchzte nach Rang fünf im Teamsprint, sie fühle sich "wie eine Landesverräterin". Allein Therese Johaug wurde den Erwartungen vollends gerecht. Am Schlusstag holte sie mit Gold über 30 Kilometer ihre dritte Goldmedaille in Peking.

China lernt rasend schnell - Superstar Gu

Bemerkenswert ist das Abschneiden von China. Mit neun Goldmedaillen und insgesamt 15 Plaketten positionierten sich die Olympia-Gastgeber im Medaillenspiegel hinter Norwegen und Deutschland (12-10-5) und ließen Wintersportnationen wie die USA, Schweden, Österreich und die Schweiz hinter sich. Vor vier Jahren hatten die Chinesen nur den Olympiasieg von Shorttracker Dajing Wu gefeiert. In Sotschi hatte es in Shorttrack und Eisschnelllauf dreimal Gold für China gegeben.

Maßgeblich für das starke Abschneiden in Peking waren die Athleten im Ski-Freestyle und Snowboard sowie im Shorttrack. Zum Superstar stieg Eileen Ailing Gu auf. Die Tochter einer Chinesin und eines Amerikaners startet seit 2019 für China und erfüllte mit zweimal Gold und einmal Silber im Freestyle die hochgesteckten Erwartungen an das " Poster-Girl " der Spiele. Der Snowboarder Yiming Su stand ihr mit Gold und Silber kaum nach.

Björndalen glaubt an Biathlon-Zukunft in China

Bemerkenswert in Chinas Medaillenbilanz ist zudem die Bronzemedaille von Skeletonfahrer Wengang Yan, die etwas unter dem Radar lief, jedoch zeigt, dass die Chinesen auch in den bei ihren Fans weniger populären Sportarten Anschluss gewinnen. Häufig haben sie sich dafür am Know-how ausländischer Experten bedient. Im Biathlon (Ole-Einar Björndalen) und Bob (André Lange) zahlte sich das Engagement hochdekorierter Entwicklungshelfer (noch) nicht aus. Dennoch: " Biathlon ist die Zukunft in China ", sagte Björndalen der "Financial Times". Die von ihm entwickelten Athleten bräuchten einen weiteren olympischen Zyklus. " Alles ist möglich in diesem Land. " Fangming Cheng hatte als Zwölfter im Oberhof-Sprint in dieser Saison schon für ein kleines Ausrufezeichen gesorgt. Seine Qualifikation für den Olympia-Massenstart war ein weiterer Erfolg, auch wenn er hier nur den letzten Platz belegte.

Bob-Trainer Lange: "China will Förderprogramm ausbauen"