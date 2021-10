Neue Bahn in Yanqing beeindruckt

Monumentaler Neubau: die olympische Bob- und Rodelbahn im chinesichen Yanqing

Zweierbob-Vizeweltmeister Lochner ist Mitte Oktober mit dem deutschen Team in China angekommen. Drei Wochen haben sie Zeit, um die eigens für die Winterspiele errichtete Olympia-Bahn kennenzulernen. Die Bahn, die sich die Hügel von Yanqing herunterwindet und komplett überdacht ist, hat die deutschen Sportlerinnen und Sportler beeindruckt.

" Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man weiß, dass da vorher nichts war. Die haben das in die Hügel reingebaut ", sagt Lochner: " Das sieht auch richtig gut aus und die Bahn hat mir auch von der ersten Fahrt an gut gefallen. " Laura Nolte, amtierende Zweierbob-Europameisterin, war das Staunen in einem ihrer Facebook-Posts ebenfalls anzumerken: " Man kann förmlich spüren, wie viel Aufwand in den Bau dieses Kunstwerks gesteckt wurde. "

Vorsprung für chinesische Teams?

Wie Lochner oder auch die amtierende Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka versucht Nolte, jede Kleinigkeit, jede Eigenart der neuen Bahn aufzusaugen. " Wir sind ja alle das erste Mal hier, haben die Bahn vorher noch nie gesehen ", erklärt sie im Sportschau-Gespräch.

Die chinesischen Teams haben seit der Fertigstellung der Bahn im Jahr 2020 bereits dort trainiert. Ob sie dadurch einen sportlichen Vorsprung haben, wird sich vielleicht Ende Oktober bei der WM-Qualifikation in Yanying zeigen. " Ich nehme an, dass sich die Chinesen das nicht entgehen lassen werden und dann vorbeikommen ", vermutet Nolte.

Klare Absage an Boykott-Aufrufe

Von Diskussionen um die Winterspiele und die Situation der Menschen in China bekommen die deutschen Athletinnen und Athleten vor Ort in ihrer Blase nichts mit. Von einem Boykott oder gar aber eine Absage der Spiele halten sie aber nichts.

" Da hätte man an anderer Stelle einhaken müssen. Und da müsste man im Vorhinein mal überlegen, in welche Länder man Spiele vergibt und in welche nicht ", meint Lochner. Er will sich wie die anderen im deutschen Team auf die sportliche Herausforderung konzentrieren - auch wenn das Drumherum alles andere als normal ist.

