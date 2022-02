Kombinierer Vinzenz Geiger fliegt zu olympischem Gold

Die deutschen Kombinierer haben in Zhangjiakou nach einem sensationellen Auftritt das erste Gold gefeiert. Vinzenz Geiger konnte am Ende den Krimi um die Medaillen in 25:07,7 Minuten für sich entscheiden. Silber ging an den Norweger Joergen Graabak (+0,8Sek.). Der Österreicher Lukas Greiderer (+6,6s) lief zu Bronze.

Geiger: "Einfach unglaublich"

" Man darf niemals aufgeben. Ich hab mich einfach gut gefühlt ", sagte Geiger nach seinem Coup im ZDF . " Einfach unglaublich. " Und schwärmte über das gute Material, dass er in seinem Goldlauf unter den Füßen hatte. " Hab noch nie so einen Ski gehabt. Besser kann es nicht gehn. " Bundestrainer Hermann Weinbuch konnte das Ergebnis kaum glauben: " Ich bin auch fassungslos. "

Von den Top acht der Saison waren coronabedingt nur vier am Start, das sollte den sportlichen Wert des Wettkampfs aber nicht schmälern.

Rydzek liefert auf der Schanze

Beim Springen hatte zunächst Johannes Rydzek auf den Punkt abgeliefert und das deutsche Team zum ersten Mal von Gold träumen lassen. Nach seinem Sprung auf 104 Meter ging der 30-jährige Allgäuer mit einem Rückstand von 0,43 Sekunden als Vierter hinter dem führenden Japaner Ryota Yamamoto (108) auf die anspruchsvolle Strecke. Für Rydzek, einer der besten Läufer im Feld, war der Olympiasieg zum Greifen nahe.