Tennis bei Olympia Müheloser Auftakt für Swiatek, Djokovic und Alcaraz Stand: 27.07.2024 16:12 Uhr

Die großen Favoriten auf die Tennis-Goldmedaille Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind mit dominanten Auftritten ins Turnier gestartet. Auch die Weltranglistenerste Iga Swiatek setzte ihren Siegeszug in Roland Garros souverän fort.

Novak Djokovic hat mit einer Machtdemonstration das olympische Tennisturnier in Paris begonnen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, dem noch Olympiagold in seiner einzigartigen Sammlung fehlt, deklassierte in Roland Garros den Australier Matthew Ebden mit 6:0, 6:1. Ebenfalls problemlos weiter kamen die French-Open-Sieger Carlos Alcaraz und Iga Swiatek.

Die Matches fanden unter geschlossenen Dächern in den beiden großen Stadien Court Philippe Chatrier und Court Suzanne Lenglen statt, während es draußen regnete und Spiele auf den Außenplätzen nicht möglich waren. Djokovic hatte sich im Frühjahr beim Grand-Slam-Turnier in Paris am Knie verletzt, nach einer Operation und einer Blitzheilung erreichte er aber schon in Wimbledon wieder das Finale.

Djokovic wartet auf Duell mit Nadal

In dieser Saison wartet er aber noch immer auf seinen ersten Titel, dennoch sagte Djokovic vor Turnierbeginn: "Meine Erwartungen sind immer hoch, das kann und will ich nicht ändern." In Runde zwei könnte er bereits auf seinen langjährigen Rivalen Rafael Nadal treffen. Dessen Doppelpartner Alcaraz setzte seine Siegesserie auf der roten Asche von Roland Garros fort.

Iga Swiatek holte zum Olympia-Auftakt ihren 22. Sieg in Folge in Roland Garros.

Nach seinem Triumph Anfang Juni mit dem Finalsieg über Alexander Zverev gewann Alcaraz auch sein olympisches Auftaktmatch gegen Außenseiter Hady Habib aus dem Libanon. Beim 6:3, 6:1 hielt die Nummer 275 der Weltrangliste aber zumindest etwas besser mit als Ebden gegen Djokovic.

Swiatek mit 22. Sieg in Roland Garros in Folge

Mühelos hat sich die polnische Weltranglistenerste Swiatek zum Auftakt des Tennis-Wettbewerbs gegen die Rumänin Irina-Camela Begu mit 6:2 und 7:5 durchgesetzt. Die roten Ascheplätze von Paris sind Swiatek dabei bestens vertraut, dieser Sieg war ihr 22. in Folge in Roland Garros. Und die Polin könnte hier erst die zweite Spielerin der Profiära werden, der es gelingt, die French Open und olympisches Gold im selben Jahr zu gewinnen. Bisher hatte das nur die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf geschafft - dieser war 1988 allerdings noch mehr gelungen: der "Golden Slam", alle vier Grand-Slam-Titel und dazu die Goldmedaille der Spiele in Seoul.