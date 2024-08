Leichtathletik bei Olympia Mahutschich holt Hochsprung-Gold - Bredau setzt ein Zeichen Stand: 04.08.2024 21:41 Uhr

Jaroslawa Mahutschich hat bei den Olympischen Spielen Hochsprung-Gold gewonnen, für sich und die Ukraine. Wer setzt sich die Sprint-Krone in Paris auf?

Hochsprung: Mahutschich, wer sonst?

Welt- und Europameisterin, Weltrekordlerin und jetzt auch Olympiasiegerin: Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich hat sich in Paris den letzten großen Titel geholt, der ihr noch gefehlt hat. Die Ukrainerin gewann am Sonntag (04.08.2024) mit übersprungenen 2,00 m Gold im Stade de France. Silber ging an die höhengleiche Australierin Nicola Olyslagers. Bronze sicherten sich Eleanor Patterson (Australien) und Iryna Geraschenko (Ukraine).

Christina Honsel überquerte 1,95 m und meisterte als gute Sechste damit die gleiche Höhe wie die Bronzemedaillengewinnerinnen Eleanor Patterson (Australien) und Iryna Heraschtschenko (Ukraine). Allerdings leistete sich Honsel zu viele Fehlversuche bei tieferen Höhen.

Jaroslawa Mahutschich Bei jedem Sprung bei all den Ukrainern, die mein Mutterland verteidigen.

Mahutschich sicherte der Ukraine damit die zweite Goldmedaille bei den Sommerspielen in Frankreich. Die 22-Jährige ist auf einer höheren Mission unterwegs, will mit ihren Siegen den vom Krieg in der Heimat gebeutelten Ukrainern Freude schenken. Sie sei bei jedem Sprung "bei all den Ukrainern, die mein Mutterland verteidigen".

Als Mahutschich, der zu Kriegsbeginn in Panik noch die Flucht mit dem Auto aus Dnipropetrowsk gelang, zuletzt Anfang Juli beim Diamond-League-Meeting in Paris mit einem Sprung über 2,10 m die neue, historische Bestmarke setzte, hatte sich Wolodymyr Selenskyj gemeldet. "Jeder dieser Siege ist unglaublich wichtig für unsere Stärke und Einheit", schrieb der ukrainische Präsident bei X.

100 m: Hartmann raus - Sprint-König gesucht

Wer setzt sich bei den Olympischen Spielen in Paris die Sprint-Krone auf? Im Halbfinale lieferten der Jamaikaner Kishane Thompson und US-Star Noah Lyles einen Vorgeschmack für den Showdown im Finale am Abend (21.50 Uhr). Joshua Hartmann schied als Siebter in 10,16 Sekunden im Halbfinale aus.

400 m: Bredau zeigt starke Reaktion nach Mixed-Ärger

Nach den Querelen um die 4x400-m-Mixed-Staffel lieferte Jean Paul Bredau mit 45,07 Sekunden einen starken 400-m-Vorlauf ab, wurde in seinem Rennen Vierter. Für den Einzug ins Halbfinale reichte es trotzdem nicht. Der 25-Jährige hatte die Diskussion um die Besetzung der ausgeschiedenen Mixed-Staffel mit seinem Sportschau-Interview ausgelöst und sich danach dafür entschuldigt.

"Der Lauf war sehr gut, aber es hat am Ende der Meter gefehlt zum dritten Platz, das ist ein bisschen ärgerlich", sagte Bredau der Sportschau, für den die Mixed-Staffel-Debatte abgehakt ist. "Ich habe den vollen Fokus aufs Einzel gelegt."

Hier hat der Potsdamer am Montagvormittag (05.08.2024, 11.20 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) noch die Möglichkeit, über den Hoffnungslauf noch ins Halbfinale einzuziehen.

800 m: Kolberg mit Bestleistung, aber nicht im Finale

Stark gelaufen, aber trotzdem das Finale verpasst. 800-m-Läuferin Majtie Kolberg (Ahrweiler) schied im Halbfinale trotz einer persönlichen Bestzeit von 1:58,52 Minuten aus. Für Kolberg war es bereits das dritte Rennen in drei Tagen im Stade de France. Nachdem sie im Vorlauf die direkte Qualifikation verpasst hatte, sicherte sie sich am Samstag als Siegerin des Hoffnungslaufs ihr Halbfinalticket.