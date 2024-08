Reportage Turnen bei Olympia 2024 Dausers Olympia-Abschied: "Hätte mir Happy End gewünscht" Stand: 05.08.2024 14:59 Uhr

Es fehlte nach der Bizeps-Verletzung die Routine. Auch Lukas Dauser verpasst eine Turn-Medaille in Paris. Gut möglich, dass es seine letzte Barrenübung bei einem Großevent war.

Als Lukas Dauser seine vielleicht letzte große Barrenübung geturnt hatte, marschierte er erst einmal die paar Meter über die Matte und die Treppenstufen herunter, ehe er sich auf einem Stuhl niederließ. So, als musste er gerade all das sacken lassen am Montagmittag (05.08.2024), was hier in der Halle von Paris-Bercy passierte.

Dauser wischte sich mit dem Arm den Schweiß aus dem Gesicht, die Ernüchterung war erkennbar - und ein "Scheiße" vernehmbar. Die Noten waren noch gar nicht vergeben, da wusste Dauser schon: Das wird diesmal nix mit der Medaille, am Ende belegte der Silber-Gewinner von Tokio 2021 Rang sieben in Paris. "Ich hätte mir nach der Geschichte ein Happy End gewünscht, dass ich eine schöne Übung einfach turne" , sagte er. "Ich habe es heute irgendwie nicht aufs Podium bekommen."

Dauser mit Muskelbündelriss vor sechs Wochen

Etwas mehr als eine Stunde zuvor spielte der Hallen-DJ in der Arena Paris-Bercy "Highway to Hell" ein. Ging es also geradewegs in die Hölle? Nun ja, so eine Barrenübung kann schon heftig sein - gerade in den Oberarmen mit all den Handständen, der Bizeps ist gefordert. Und da sind wir beim 31-jährigen gebürtigen Oberbayern Lukas Dauser schon direkt im Thema.

Vor gerade einmal sechs Wochen zog er sich einen Muskelbündelriss im Bizeps des rechten Oberarms zu. Ein "Wunder" sei es, so sagte Dauser selbst, dass er überhaupt hier ist und mitturnen kann in Paris. "Der Bizeps war nicht der Grund, warum es schief gegangen ist" , fand er hinterher, ein wenig habe er die Schulter gemerkt, aber vielmehr fehlte die Routine und die vielen Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen.

Auch deshalb konnte er seine Übung mit dem Ausgangswert von 6,6 nicht auf 7,0 aufwerten wie geplant. "Ich war eigentlich bereit, deswegen bin ich schon enttäuscht, dass ich es heute nicht hinbekommen habe."

Hambüchens Knieschoner bringt nicht noch einmal Glück

Dauser fokussierte sich daher auf seine WM-Übung, mit der er 2023 in Antwerpen den Titel holte und die in der Qualifikation auch geklappt hat. Mit dem Volleyball-Knieschoner von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen, den er zur Armbandage umfunktionierte und der in der Quali Glück brachte. Dann aber hatte Dauser am Montag beim Tsolakidis auf den Holm geschlagen, ein paar Unsauberkeiten zeigte er auch bei den anderen Elementen.

"Für Lukas natürlich ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe aber, dass er mit ein bisschen Abstand wirklich glücklich und zufrieden ist, dass er diesen Weg gegangen ist" , sagte die Sportschau-Turn-Expertin Elisabeth Seitz. Mit 13,7 Punkten kam Dauser als Siebter ins Ziel - und damit mit großem Abstand zum Olympiasieger von 2021 und 2024, Zou Jingyuang aus China (16,2 Punkte).

Deutschlands Turner ohne Olympia-Medaille in Paris

"Es ist ja nicht mein erster Wettkampf, den ich verturnt habe, ich war schon enttäuschter" , sagte Dauser - so als wollte er sich Seitz anschließen. "Der Weg hierher, dass ich überhaupt hier bin, macht mich ein bisschen stolz. Bis ich das checke, wird es aber die eine oder andere Woche brauchen."

Fest steht damit auch, dass Deutschlands Geräteturner keine Olympia-Medaille gewinnen konnten, Dauser war am Montag der letzte deutsche Geräteturner im Medaillenkampf, der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat indes aber noch eine Chance: in der Rhytmischen Sportgymnastik mit der sechsmaligen Weltmeisterin Darja Varfolomeev.

Dauser erhielt erst wenige Tage vor dem Olympia-Start die Freigabe

Von Dauser konnte man diese ersehnte Turner-Medaille gleichwohl am meisten und am wenigsten erwarten - als Weltmeister 2023, aber eben auch als angeschlagener, sein Start hing lange am seidenen Faden. Gemeinsam mit seinem Physiotherapeuten Cyrus Salehi arbeitete er in den darauf hin, dass es irgendwie klappt mit der Teilnahme, erst wenige Tage vor dem Olympia-Start erhielt er die Freigabe.

Alles für diese Olympischen Spiele - es war eine Willensleistung, die aber auch seinen Grund hatte: "Mein olympischer Ausstand war das auf jeden Fall. Vier Jahre werde ich es nicht mehr machen" , sagte Dauser nun. War es gar seine letzte Barrenübung auf internationaler Bühne? "Ich werde die Bundesliga-Saison zu Ende turnen. Zum Ende des Jahres werde ich eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht."

Das Karriereende des aktuell stärksten deutschen Turners rückt näher

Gut möglich also, dass der 31-Jährige seine Karriere nach der Saison beendet. Lediglich die Turn-Europameisterschaft 2025 in Leipzig sei noch "ein Anreiz", sagte er, ehe er eine lange Pause ließ. "Aber mehr auch nicht." Ein wenig hörte es sich nun wirklich so an, als könnte das endgültige Adieu des deutschen Vorzeige-Kunstturners Ende des Jahres folgen. Neben Pauline Schäfer-Betz ist er der einzige Weltmeister aus dem deutschen Olympia-Team - und präsentierte sich auch in Paris als der stärkste.