Beachvolleyball bei Olympia Ludwig/Lippmann nach dritter Niederlage ausgeschieden Stand: 03.08.2024 13:00 Uhr

Das Olympia-Abenteuer ist für Laura Ludwig und Louisa Lippmann nach der Gruppenphase bereits wieder vorbei. Das deutsche Beachvolleyball-Duo verlor am Samstag (03.08.2024) auch sein drittes Spiel gegen die Spanierinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno mit 0:2 (16:21, 19:21).

" Es ist einfach ein bitteres Gefühl, die Enttäuschung ist groß ", sagte Ludwig, für die es bereits die fünften Olympischen Spiele waren. 2016 hatte sie gemeinsam mit Kira Walkenhorst in Rio Gold gewonnen. In Paris habe man noch einmal " mit Feuer " spielen wollen, es am Ende " aber nicht geschafft, Konstanz in unser Spiel reinzubringen. " Trotzdem sei man im " Großen und Ganzen stolz, dass hier erleben zu dürfen. "

Dass nur ein Sieg nach den beiden Auftaktniederlagen die Chance auf das Achtelfinale erhalten würde, war für Ludwig/Lippmann bereits im Vorfeld klar. Auch, dass die Hürde gegen die Europameisterinnen Alvarez/Moreno extrem groß ist.

Starker Auftakt wird nicht belohnt

Doch von Nervosität keine Spur beim deutschen Duo in der Anfangsphase. Lippmann konnte ihre Teamkollegin immer wieder gut in Szene setzen, Ludwig spielte ihre Stärken im Abschluss aus und punktete mit viel Übersicht. Die Spanierinnen kamen wiederum über ihr Blockspiel zu einfachen Punkten. Keines der beides Duos konnte sich in einem spielerisch sehenswerten ersten Satz zunächst absetzen.

Erst beim Stand von 13:11 verschafften sich Alvarez/Moreno mit einem weiteren erfolgreichen Block einen kleinen Vorteil, den sie sich nicht mehr nehmen ließen. Ludwig/Lippmann verloren in dieser Phase den Faden, hatten in den entscheidenden Aktionen am Netz immer wieder das Nachsehen und konnten nicht mehr nachsetzen.

Ludwig/Lippmann zeigen Moral

Mit dem Rücken zur Wand ging das deutsche Duo im zweiten Satz volles Risiko. Zu viel, wie sich in einigen Aktionen herausstellen sollte. Nach zwei Fehlern im Angriff und einem gut getimten Poke Shot der Spanierinnen betrug der Rückstand früh vier Punkte (3:7). Weil vor allem Ludwig in der Folge mit ihren Angriffen immer wieder an der Blockabwehr scheiterte, konnten Alvarez/Moreno ihr Polster ohne größere Probleme ausbauen.

Aufgeben war aber keine Option für Ludwig/Lippmann. Beim Stand von 11:15 sah es bereits nach einer deutlichen Niederlage aus. Und doch biss sich das deutsche Duo zurück. Beim Stand von 16:16 war das Match plötzlich wieder ausgeglichen, weil auch die Spanierinnen ihre Quote im Angriff nicht halten konnten. Umso bitterer, dass Alvarez/Moreno mit einem gelungenen Diagonalball und einem erfolgreichen Block am Ende den längeren Atem hatten und auch den zweiten Satz knapp für sich entschieden.

Lippmann: Olympia als "große Challenge"

Die 38 Jahre alte Ludwig und die ehemalige Weltklasse-Hallenvolleyballerin Lippmann spielen erst seit 2022 zusammen. Schon die Qualifikation für die Spiele in Paris glich einer kleinen Sensation.

" Wir haben uns eigentlich nur vorgenommen, in unser Spiel reinzufinden ", meinte Lippmann. Allerdings war auch die beeindruckende Kulisse im erneut prallgefüllten Beachvolleyball-Stadion am Fuße des Eiffelturms ein Faktor. " Das aus dem Kopf rauszulassen, war eine große Challenge ", so die 29-Jährige.

Duos Müller/Tillmann und Ehlers/Wickler im Achtelfinale

Svenja Müller und Cinja Tillmann hatten sich bereits an Freitag für das Achtelfinale qualifiziert. Im Duell der noch ungeschlagenen Teams in der Gruppe C zogen die deutschen Meisterinnen gegen die Weltmeisterinnen aus den USA mit 0:2 zwar den Kürzeren, der Einzug in die Runde der letzten 16 stand aber zuvor schon fest.

Auch Nils Ehlers und Clemens Wickler spielen weiter um die Medaillen. Das deutsche Duo gewann auch sein drittes Spiel klar mit 2:0 und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.