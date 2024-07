Bogenschießen Kroppen sichert sich gute Ausgangsposition für Einzel-Wettbewerb Stand: 25.07.2024 12:01 Uhr

Bogenschützin Michelle Kroppen (Berlin) hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris eine gute Ausgangsposition für den Einzel-Wettkampf um die Medaillen gesichert. Katharina Bauer (Raubling) und Charline Schwarz (Feucht) kamen mittelmäßig durch die Qualifikation.

Das Bogenschützinnen-Trio gab am Donnerstag (25.07.2024) in Paris den Olympia-Startschuss für das deutsche Team. 72 Mal musste jede der insgesamt 64 Schützinnen auf der Esplanade des Invalides in der sogenannten Platzierungsrunde auf die Zielscheibe schießen. Kroppen sammelte 670 Punkte und landete mit Saisonbestleistung auf Rang sieben.

Das Ergebnis bildet die Grundlage für die K.o.-Runde, die am Dienstag (30.07.2024) beginnt: Die bestplatzierte Athletin der Qualifikation trifft auf die an 64 gesetzte, die Zweitplatzierte auf die an 63 gesetzte und so weiter. Für Kroppen bedeutet das, dass sie in Runde eins gegen Giorgia Cesarini aus San Marino antreten wird.

Bauer, die nach der Ankunft in Paris zwischenzeitlich auf ihr Gepäck mit dem Sportbogen warten musste, belegte in der Quali Rang 27 (656 Punkte). Ihre erste Gegnerin in der K.o.-Phase wird die US-Amerikanerin Catalina Gnoriega sein. Schwarz (Platz 45, 639 Punkte) trifft auf Ana Vazquez aus Mexiko.

Bundestrainer Haidn hadert mit äußeren Bedingungen

In der Teamwertung beendete Deutschland die Qualifikation auf Rang sechs. Damit wurde ein direkter Startplatz fürs Viertelfinale verpasst. Bundestrainer Oliver Haidn zeigte sich auch deshalb nicht rundum zufrieden, er haderte mit den Bedingungen, die nicht für alle gleich gewesen seien: "Es war nicht ganz der Start, den wir erwartet haben. Der Platz ist nicht fair aus meiner Sicht. Die Ränder haben deutlich weniger Wind gehabt." Sein Team, das auf einer mittleren Position der Anlage schießen musste, habe eigentlich ein deutlich höheres Potenzial: "Es wäre gut gewesen, wenn wir das hätten zeigen können."

Südkoreanerin Lim mit Weltrekord

Klar dominiert wurde der erste Wettbewerb im Bogenschießen vom südkoreanischen Team: Die 21-jährige Sihyeon Lim schoss auf einer Außenbahn mit 694 Punkten Weltrekord, auf Platz zwei landete ihre Landsfrau Suhyeon Nam (688 Punkte). Die vier Finalrunden um die Medaillen im Einzel der Frauen werden am 3. August ausgetragen. Außerdem finden bei den Olympischen Spielen in Paris noch der Einzelwettbewerb der Männer, die beiden Teamwettbewerbe und die Mixed-Entscheidung statt.

Im Teamwettbewerb geht es bereits am Sonntag (28.07.2024) um die Medaillen - und der Deutsche Schützenbund (DSB) macht sich dort Hoffnungen auf einen Podestplatz. Gegner in der ersten K.o.-Runde wird Großbritannien sein. "Das ist eine machbare Aufgabe. Das müssen wir gewinnen. Wir sind hier als amtierender Weltmeister und wollen um die vorderen Plätze mitschießen. Diesen Anspruch müssen wir haben", sagte Haidn. Er sei guter Dinge, dass dann alle drei Athletinnen ihre volle Leistungsstärke abrufen werden.