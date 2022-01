Kira Weidle: "Natürlich fährt ein bisschen die Angst mit"

Man sieht, dass man vielleicht auch mit ein bisschen weniger mehr erreichen kann, um zumindest schon mal die Sicherheit zu bekommen. Das gibt dann auch mehr Selbstbewusstsein, und ich kann dann wieder eins draufsetzen. Frechere Linie, mehr Angriff fahren. Aber genau dieses Selbstbewusstsein fehlt mir gerade, weil es ja im Super-G noch nie so richtig geklappt hat.

... über Hilfe, wenn es doch nicht so läuft:

Naiv ist es, glaube ich, wenn man denkt, es läuft schon, Hilfe brauche ich nicht. Und dann läuft es mal nicht so, und man sucht sich eben doch mal Hilfe. Dann versucht man, zu dem zurückzukommen, was einen stark gemacht hat.

Man darf natürlich auch nicht zu viel Theater drumherum machen. Aber so ein bisschen Rat von außen tut auch mal ganz gut. Andere Perspektiven zu sehen, ist echt ganz interessant. Ich hatte in den vergangenen Wochen viele Telefonate und Gespräche, die alle auf ihre eigene Weise inspirierend waren. Und gut für mich.

... zu Vorsätzen:

Die sind in jedem Jahr ziemlich ähnlich. Als Leistungssportler versucht man, immer das Optimale rauszuholen - ob privat oder sportlich. Ich möchte Schwächen aufholen und jedes Training zu 100 Prozent nutzen. Egal wie gut oder schlecht die Bedingungen sind.

... zur Angst vor einer Corona-Infektion kurz vor Olympia:

Jetzt, wo die Zahlen wieder so hochgehen, fährt natürlich ein bisschen die Angst mit, sich in den nächsten drei Wochen irgendetwas einzufangen. Man hat zuletzt oft gehört, dass die Umstände in Peking nach wie vor sehr unklar sind. Wie was wirklich abläuft, da gibt es große Fragezeichen. Aber ich glaube, wir sind recht gut gewappnet und haben sehr großen Rückhalt vom DOSB und DSV.

... zu den unbekannten Strecken:

Wenn ich gut Ski fahre und Spaß dabei habe, bin ich auch schnell. Dann ist es auch Wurst, welche Strecke es ist. (...) Der Schnee wird auch wieder ein großes Thema sein. Wie sind die Verhältnisse? Das ist gerade eher das, womit wir uns beschäftigen.

... zum Fokus auf das Sportliche:

Ich bin gerade auf der Schiene, je weniger, desto besser. Jede Info, die man bekommt, macht einen irgendwo verrückt und man denkt darüber nach. Daher versuche ich, es gerade ein bisschen von mir wegzuhalten. Und mich wirklich nur auf das Sportliche zu konzentrieren. Über die Weihnachtspause war das der Fokus. Ich will zu meinem alten Skifahren zurückfinden. Ich glaub, da habe ich gerade genug andere Baustellen, als dass ich mir Gedanken mache, wie lange ich in Quarantäne müsste. Für mich steht definitiv das Sportliche im Vordergrund.

red | Stand: 13.01.2022, 12:00