Das Video, das die Sportwelt in Aufruhr versetzt hat, zeigt den iranischen Revolutionsführer etwas erhöht vor einem royalblauen Vorhang thronend. Zu Seiten Ali Khameneis stehen jeweils drei iranische Flaggen, vor ihm sitzen in grauen Anzügen und mit Masken in den grün-weiß-roten Nationalfarben die Mitglieder der Olympia-Mannschaft von Tokio, zwischen ihren Stühlen ein Corona-Sicherheitsabstand.

Doch der geistliche Führer des Landes beschränkt sich nicht darauf, sein Team für die sieben Medaillen in Japan zu loben. Der Teil der Rede, der die Sportwelt entsetzt, richtet sich gegen Israel und legt in ruhiger Sprache den Hass des Ayatollah offen: " Das brutale, völkermordende, illegitime zionistische Regime versucht, sich durch die Teilnahme an internationalen Turnieren zu legitimieren. Deshalb bitte ich Sie, liebe Sportfunktionäre und die Athleten selbst, weiterhin Wettkämpfe mit dessen Athleten zu vermeiden ."

Untersuchung gefordert

Die Rede bringt nicht nur die eigenen Athleten schwer unter Druck, sondern auch das Internationale Olympische Komitee. Menschenrechtsorganisationen wie „United for Navid“ (Vereint für Navid), benannt nach einem früheren Ringer, den der Iran im Frühjahr hinrichten ließ, haben die Rede umgehend dem IOC zur Kenntnis gebracht und Reaktionen eingefordert.