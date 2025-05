Winterspiele in Italien IOC bekräftigt - russische Teams auch 2026 ausgeschlossen Stand: 27.05.2025 12:07 Uhr

Das Internationale Olympische Komitee hat den Ausschluss Russlands in allen Teamsportarten für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo bestätigt.

"Die Empfehlung der IOC-Exekutive aus dem März 2023 bezüglich Mannschaften von Athleten mit einem russischen Pass bleibt bestehen" , teilte das IOC mit: "Sie basiert auf der Tatsache, dass eine Gruppe neutraler Einzelathleten per Definition nicht als Mannschaft angesehen werden kann."

Luc Tardif, Präsident des Eishockey-Weltverbands IIHF, hatte auf der Abschluss-Pressekonferenz der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark am Sonntag den russischen Olympia-Bann für final erklärt. "Wir haben vom IOC eine Entscheidung gefordert, weil wir die Organisation des Spielplans für die Teams in Angriff nehmen müssen" , sagte der 72-Jährige: "Und daraufhin bekamen wir den Auftrag, dass wir die Gruppen und den Spielplan ohne Russland erstellen sollen."

Seit 2022 darf Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine nicht mehr an Eishockey-Weltmeisterschaften teilnehmen. Auch im kommenden Jahr in der Schweiz ist das russische Team ausgeschlossen. Ob es an dem Turnier 2027 in Deutschland an den Start gehen kann, wird im Februar 2027 entschieden.

Einzelstarter dürfen als "Neutrale Athleten" starten

Einzelstarter betrifft die IOC-Empfehlung für Mailand und Cortina nicht, sie dürfen als "Neutrale Athleten" in Italien dabei sein. Die Internationale Eislaufunion ISU hat Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an Qualifikationswettkämpfen bereits ermöglicht. Die Entscheidung gilt für eine begrenzte Anzahl in den Disziplinen Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack und ist an strenge Auflagen geknüpft.

Bei Olympischen Spielen 2022 in Peking war Russland noch mit einem Eishockey-Team vertreten gewesen. Als "Mannschaft des Russischen Olympischen Komitees" holte die Sbornaja Silber. Damals war Russland als Nation nach dem Dopingskandal der Winterspiele 2014 in Sotschi und der darauffolgenden Jahre ausgeschlossen gewesen.