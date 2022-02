Dopingfall Walijewa wird zur Hängepartie – dubioses Umfeld der Eiskunstläuferin

Nun ist es offiziell: Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Walijewa ist nach einer positiven Probe in einen Dopingfall verwickelt – und Russland mal wieder in einen Skandal. Nachdem tagelang die Gerüchteküche gebrodelt hatte, bestätigte die während Olympia in Peking für Doping-Angelegenheiten zuständige Internationale Test-Agentur ITA am Freitagmorgen, dass die erst 15-jährige Russin am 25. Dezember bei den nationalen Meisterschaften in St. Petersburg mit dem verbotenen Herzmedikament Trimetazidin (TMZ) gedopt war.

Teamarzt mit Dopingvergangenheit

Recherchen der ARD-Dopingredaktion im Umfeld der jungen Eiskunstläuferin weckten zudem weitere Verdachtsmomente: So arbeitet für den russischen Eiskunstlaufverband ein Teamarzt mit einer einschlägigen Dopingvergangenheit.

Filipp Shvetskiy hatte vor den Olympischen Spielen in Peking 2008 russischen Ruderern verbotene Infusionen verabreicht, war dafür zunächst vier Jahre gesperrt wurden, was später auf die Hälfte verkürzt worden war. Er hatte den Verstoß eingeräumt, angeblich vor allem, um seine Athleten zu schützen. Shvetskiy hatte Walijewas Team zuletzt regelmäßig begleitet.

Und Walijewas Trainerin Eteri Tutberidze ist in der Szene für ihre harten Methoden berüchtigt. Russische Quellen aus dem Umfeld des nationalen Eiskunstlaufverbandes haben der Sportschau berichtet, dass bei Trainingslagern unter Leitung von Eteri Tutberidze Athleten Pillendosen bereitgestellt würden, angeblich mit Vitaminpräparaten.

Welche Medikamente aber genau in den Pillendosen seien, würden den Sportlerinnen nicht gesagt werden. Der Vorgang erinnert an Gepflogenheiten im DDR-Eiskunstlauf. Damals wurden ebenso angeblich Vitaminpräparate verabreicht. Später konnte belegt werden, dass es sich dabei häufig um Anabolika gehandelt hatte.

Mehr als 500 Verdachtsfälle

Und während der komplexe und emotional aufgeladene Fall Walijewa in Peking trotz der ersten offiziellen Klarstellungen endgültig zur Hängepartie wurde, gerieten "Team ROC " und einige Wintersportverbände durch Recherchen der ARD-Dopingredaktion noch zusätzlich unter Druck.