Olympische Spiele Moderner Fünfkämpfer Liebig sicher für das Finale qualifiziert Stand: 09.08.2024 15:47 Uhr

Fabian Liebig hat mit guten Vorstellungen das Finale im Modernen Fünfkampf erreicht. Der zweite deutsche Starter, Marvin Dogue, will ihm folgen und ebenfalls in die Medaillenentscheidung am Samstag (10.08.2024) eingreifen.

Liebig kam im ersten Halbfinale als Sechster gleichauf mit dem Franzosen Jean Baptiste Mourcia mit 1.504 Punkten durchs Ziel. Die höchste Punktzahl nach fünf Disziplinen erreichte der Ägypter Ahmed El-Gendy mit 1.516 Punkten vor dem Schweizer Alexandre Dallenbach mit 1.510 Punkten.

Liebig im Springreiten ganz vorne

Liebigs stärkste Disziplin war das Springreiten. Gemeinsam mit fünf anderen Kontrahenten gelang dem 30-jährigen Berliner ein Null-Fehler-Ritt und damit die Höchstpunktzahl. Im Fechten lief es nicht ganz so gut: Liebig wurde hier 19.

Seine Schwimmzeit von 2:03,81 Minuten über 200 m Freistil konnte sich dann wiederum sehen lassen. Auch im Laser Run gab der deutsche Vielseitigkeitssportler eine gute Figur ab.

Liebig: "Perfekt gelaufen"

"Aus meiner Sicht ist es perfekt gelaufen" , sagte Liebig am Sportschau-Mikrophon, "es war ein geiles Reiten. Cool, dass es mit dem Pferd so gut funktioniert hat. Das Schießen war auch grandios. Dass es so entspannt am Ende werden würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht."

Das Halbfinale B mit Marvin Dogue wird um 17 Uhr gestartet. Auch der zweite deutsche Starter will sich für das Finale am Samstag (10.08.2024, ab 17.30 Uhr) qualifizieren.