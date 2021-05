Geher Evan Dunfee: "Athleten stehen nicht an erster Stelle"

Dunfee: Einer der stolzesten Momente für mich als Kanadier war nicht, als ich bei den Olympischen Spielen 2016 teilgenommen habe oder bei den Weltmeisterschaften auf dem Podest stand. Sondern, dass wir das erste Land waren, die ernsthafte Zweifel geäußert haben. Die gesagt haben, dass wir unsere Athletinnen und Athleten nicht schicken werden. Und dass meine Teamkolleginnen und Teamkollegen alle hinter dieser Entscheidung standen. Das war ein gutes Beispiel, weil wir danach den Dominoeffekt gesehen haben, der das IOC letztendlich zu einer Entscheidung gezwungen hat, die sie so noch nicht treffen wollten. Also ja, ich glaube, dass solche Vereinigungen von Sportlerinnen und Sportlern etwas bewegen können. Davon brauchen wir mehr.

Sportschau: Das IOC betont immer wieder, wie wichtig die Sportler sind. Wieviel kommt davon bei Ihnen an?

Dunfee:Von allem, was ich weiß, stehen die Athleten nicht an erster Stelle. Die Athleten sind das Produkt. Sie bringen das Geld. Die Spiele in Tokio und Peking und der Umgang mit den Sportlerinnen und Sportlern wird zeigen, welchen Stellenwert wir wirklich haben.

Sportschau: Mit der sogenannten "Regel 50" verbietet das IOC den Sportlerinnen und Sportlern, sich im Umfeld der Olympischen Spiele politisch zu äußern. Offiziell, um den Fokus auf den Sport zu lenken. Wie bewerten Sie diese Vorgabe?

Dunfee: Auf der einen Seite sollen wir uns nicht politisch engagieren oder protestieren. Aber auf der anderen Seite sagt das IOC : Schaut, wir verbinden Korea. Das ist Heuchelei. Das zeigt wieder, dass die Sportlerinnen und Sportler nur zur Unterhaltung da sind.

Sportschau: Der Präsident des IOC , Thomas Bach, wurde jüngst mit nur einer Gegenstimme wiedergewählt. Wie war Ihre Reaktion?

Dunfee: Es ist eben die Thomas Bach-Show, bei der der Vorstand auch noch ein bisschen Input gibt. Alle anderen haben eigentlich nichts zu sagen. Es ist eine Farce. Und das steht im kompletten Kontrast zu deren Werten von Good Governance und Transparenz. Darüber kann man eigentlich nur lachen. Weil man sonst weinen müsste.

Sportschau: Wie schafft man es unter solchen Umständen noch an die Werte von Olympia zu glauben?

Dunfee: Ich muss damit leben, dass ich die Olympischen Ringe auf meiner Wade tätowiert habe. Ein großer Teil von mir glaubt an die Werte von Olympia. Es war sehr schwer, das in den vergangenen Jahren rational zu betrachten. Ich habe Olympia für mich selber immer zu einer kleinen Utopie gemacht. Das muss ich aber von all dem unterscheiden, was ich beim IOC sehe. Ich weiß, dass meine Utopie niemals Realität wird.

