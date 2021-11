sportschau.de: Nun geht es bei der DOSB -Präsidentschaft aber nicht nur um Spitzensport. Spielt der Breitensport für Sie eine untergeordnete Rolle?

Weikert: Nein, dort bin ich auch aktiv! Ich bin Geschäftsführer eines kleinen Tischtennisvereins und Vorsitzender des Sportkreises Limburg-Weilburg, der die ganze Palette des Breitensports abdeckt. Man sieht mich hier im Kreis öfter auf Sportplätzen oder beim Hockey oder Tennis. Und ich weiß auch, wie es war und ist während der Pandemie: Wie halte ich Kinder im Verein? Wie begeistere ich Kinder und Jugendliche überhaupt? Welche Sorgen haben Trainer und Eltern?

Breitensport eine bessere Stimme geben

sportschau.de: In der Außendarstellung des DOSB hatte man bisher den Eindruck, es gehe immer nur ums Team Deutschland, gerade auch beim scheidenden Präsidenten Alfons Hörmann…

Weikert: Ich denke zunächst mal, dass Alfons Hörmann vor allem im Leistungssport einiges bewirkt hat. Es ist mehr Geld geflossen, das ist sicherlich gut. Auf den Breitensport hat man vielleicht auch insgesamt in der Pandemie zu wenig geachtet. Der Spitzensport ist häufig das, was außen ankommt. Aber wenn ich keinen Breitensport habe, dann habe ich keinen Leistungssport. Es wird eine ganz dringende Aufgabe sein, dem Breitensport eine bessere Stimme im deutschen Sport und in der Gesellschaft zu geben. Allerdings ist da nicht nur der Sport gefragt. Kultur und Gesellschaft müssen mitziehen.

sportschau.de: Seit 2006 geht es im Hinblick auf Medaillen bei Olympischen Spielen und vielen Großereignissen bergab. Was hat der DOSB falsch gemacht?

Weikert: Das ist im Moment schwierig zu sagen. Ich habe nicht den hundertprozentigen Einblick. Ein Thema ist sicherlich die Trainerausbildung. Das heißt nicht, dass unsere Trainer schlecht ausgebildet wären. Aber dazu gehört, dass sie ordentlich bezahlt werden und dass man ihnen vernünftige Verträge anbietet. Ich glaube, da hakt es im deutschen Leistungssport, auch gegenüber der internationalen Konkurrenz.

sportschau.de: Es gibt einen Investitionsstau in Deutschland, was Sportstätten betrifft. Viele sind in einem erbärmlichen Zustand …

Weikert: Der Goldene Plan aus den 70er Jahren liegt in der Tat lange zurück. Viele Hallen sind veraltet, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das fängt in den Hallen an und hört bei den Umkleidekabinen auf. Und wenn ich daran denke, dass selbst Hallen, die nach 2010 gebaut worden sind, für Rollstuhlfahrer, die duschen wollen, problematisch sind, dann weiß ich, dass wir alle zusammen zu wenig darauf geachtet haben. Dass die Sportstätten erneuert werden, ist entscheidend. Dafür würden mein Team und ich Klinken putzen gehen.