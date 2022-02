Die deutschen Medaillenhoffnungen bei Olympia

Ski-Freestyle: Skicrosser dürfen hoffen

Nach dem bisherigen Saisonverlauf dürfen sich immerhin die Skicrosser Chancen ausrechnen. Das Trio um Daniela Maier, Tobias Müller und Florian Wilmsmann konnte in dieser Saison schon aufs Podest fahren. In den anderen Disziplinen wäre eine deutsche Medaille eine echte echte Überraschung.

Biathlon: Überraschungen nicht ausgeschlossen

In den 30 Einzel-Rennen des Olympia-Winters standen die deutschen Biathleten nur viermal auf dem Podium. Johannes Kühn in Hochfilzen und Benedikt Doll in Antholz gelangen die einzigen Saisonsiege. Hoffnung macht die deutsche Männer-Staffel, die in Ruhpolding auf Platz zwei lief.

An guten Tagen ist Kühn, Doll, Erik Lesser, Denise Herrmann oder auch der coronageschwächten Franziska Preuß eine Überraschung zuzutrauen.