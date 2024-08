Highlights Das sind heute die Olympia-Höhepunkte Stand: 05.08.2024 00:00 Uhr

Was wird heute, am 5. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

8 Uhr - Triathlon, Mixed

Im Herzen von Paris bestreiten die Triathleten ihr letztes Rennen. Die Mixed-Staffeln treten mit je zwei Frauen und Männern gegeneinander an - und die Deutschen gehören zu den Mitfavoriten. Kurz vor Paris standen Lisa Tertsch und Lasse Lührs in dem Quartett, das in Hamburg den WM-Titel holte. Sie sind auch für die Olympia-Staffel nominiert - gemeinsam mit Laura Lindemann und Tim Hellwig. In Tokio ging Gold an Großbritannien.

Ab 9.30 Uhr - Schießen, 2 Finals (F+M)

Im Schießzentrum Châteauroux treten am Morgen die besten Schützen mit der Schnellfeuerpistole an. Florian Peter steht im Finale, Rio-Olympiasieger Christian Reitz war in der Qualifikation gescheitert. Am Nachmittag (15 Uhr) werden die Medaillen im Mixed-Skeet vergeben. In der Qualifikation (9 Uhr) tritt das Duo Nele Wißmer und Sven Korte an.

Ab 11.45 Uhr - Turnen, 4 Finals (F+M)

Letzter Tag der Turnwettbewerbe in Bercy. Los geht es mit der Entscheidung am Barren - mit Lukas Dauser, der in Tokio überraschend Silber gewonnen hatte. Der Weltmeister turnt nach seiner Muskelverletzung am Oberarm jedoch mit Handicap.

Die letzten Turnmedaillen von Paris werden bei den Männern am Reck (13.33 Uhr) und bei den Frauen am Schwebebalken (12.38) und am Boden (14.23 Uhr) vergeben. Turn-Königin Simone Biles hat am Boden und am Schwebebalken weitere Chancen auf Gold.

12.30 Uhr - Hockey, Viertelfinale: Deutschland - Argentinien (F)

Die Hockeyspielerinnen ermitteln die Halbfinalisten des Turniers. Die Viertelfinals in Colombes werden nacheinander um 10 Uhr, 12.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr gespielt. Deutschland trifft um 12.30 Uhr auf Argentinien.

Ab 15.30 Uhr - Kanuslalom, Kajak-Cross (F+M)

Auf dem Wildwasser werden die ersten Olympia-Medaillen in der neuen Disziplin Kajak-Cross vergeben. Die Zuschauer im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne dürfen sich auf ein Spektakel freuen. Gleich drei Deutsche haben die Viertelfinals erreicht: Ricarda Funk, Elena Lilik und Noah Hegge. Sowohl im Finale der Frauen (16.55 Uhr) als auch bei den Männern (17 Uhr)

17 Uhr - Volleyball, Viertelfinale: Deutschland - Frankreich (M)

Die deutschen Volleyballer um Georg Grozer treffen im Viertelfinale auf Gastgeber Frankreich. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski hatte bei seinem Olympia-Comeback nach zwölf Jahren die Gruppe B auf Rang zwei beendet, die einzige Niederlage gegen die favorisierten USA fiel mit 2:3 äußerst knapp aus.

Ab 18 Uhr - Fußball, Halbfinals (M)

In Marseille (18 Uhr) und Lyon (21 Uhr) steht die Vorschlussrunde im Turnier der Männer an. Marokko trifft auf Spanien (18 Uhr), Gastgeber Frankreich spielt gegen Ägypten (21 Uhr).

18.30 Uhr - 3x3 Basketball, Halbfinale: Deutschland - Kanada (F)

Die deutschen Olympia-Debütantinnen erreichten auf Anhieb das Halbfinale - als Gruppensieger. Gegen Kanada wollen Svenja Brunckhorst & Co. nun sogar den Einzug ins Endspiel perfekt machen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Tokio-Olympiasieger USA und Spanien gegenüber (17.30). Später am Abend werden das Spiel um Platz 3 (21 Uhr) und das Finale ausgetragen (22 Uhr) ausgetragen.

Ab 19 Uhr - Leichtathletik, 4 Finals (F+M)

Den Auftakt der Abend-Session im Stade de France bestreiten die Himmelsstürmer um Armand Duplantis. Der Schwede will im Stabhochsprung wie in Tokio Gold holen - er ist haushoher Favorit. Aus deutscher Sicht macht EM-Bronze von Oleg Zernikel Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Auch Bo Kanda Lita Baehre hat das Finale erreicht.

Außerdem stehen die Frauenrennen über 5.000 m (21.15 Uhr) und 800 m (21.47 Uhr) und das Diskuswerfen der Frauen (20.30 Uhr) im Fokus. Kann Kristin Pudenz ihren Silber-Coup von Tokio wiederholen? Auch Marike Steinacker und Claudine Vita werfen im Finale.

Ab 19.54 Uhr - Bahnradsport, Teamsprint (F)

Im Vélodrome Saint-Quentin-en-Yvelines treten die Bahnradsportler in Erscheinung - mit der Medaillenvergabe im Teamsprint der Frauen, die erstmals zu dritt antreten. Zunächst geht es um Bronze (19.54 Uhr), gleich im Anschluss (19.59 Uhr) um Gold. In Tokio hatten sich Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze in einem Herzschlag-Finale den Chinesinnen geschlagen geben müssen. Gelingt den viermaligen Weltmeisterinnen zusammen mit Pauline Grabosch dieses Mal der Gold-Coup?

20 Uhr - Tischtennis, Team, Achtelfinale: Deutschland - Kanada (M)

Kaltstart für Timo Boll: Bei seiner siebten und letzten Olympia-Teilnahme tritt der 43 Jahre alte Altmeister nur im Team mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu an. Im Achtelfinale treffen die Deutschen auf Kanada.