Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Sonntag, 28.Juli Stand: 28.06.2024 11:34 Uhr

Was wird am Sonntag, 28. Juli wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

10 Uhr - Hockey (F+M)

Die deutschen Frauen treffen im Stadion Yves-du-Manoir in Colombes in ihrem ersten Spiel in der Gruppe A auf Japan. Am späten Nachmittag (17 Uhr) geht es für die Männer gegen Spanien. Als Weltmeister zählen die deutschen Hockeyspieler zu den Topfavoriten im olympischen Turnier. In Tokio waren die deutschen Teams erstmals seit 20 Jahren ohne Medaille geblieben.

14 Uhr - Handball: Deutschland - Schweden (F)

Einen Tag nach den deutschen Herren spielen auch die Frauen in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe A gegen Schweden. die deutschen Handballerinnen sind erstmals seit 2008 wieder bei Olympia dabei.

17.11 Uhr - Bogenschießen, Team (F)

Bei der ersten Entscheidung im Bogenschießen haben die von Doppel-Europameisterin Katharina Bauer angeführten deutschen Frauen sehr gute Chancen auf eine Medaille. Im vergangenen Jahr holte das Team WM-Gold, bei den Sommerspielen in Tokio Bronze. "Unsere Damenmannschaft kann jedes Team der Welt schlagen", sagt Bundestrainer Oliver Haidn.

17.15 Uhr - Basketball: Serbien - USA (M)

Die US-Superstars starten mit einem echten Härtetest ins Turnier: Gegner sind die von Svetislav Pešić trainierten Serben um NBA-MVP Nikola Jokic.

17.45 Uhr - Kanuslalom, Einer-Kajak (F)

Heute wird es auf dem Wildwasserkanal in Vaires-sur-Marne zum ersten Mal richtig ernst. Die Gejagte ist die Augsburgerin Ricarda Funk, die in Tokio Gold aus dem Wasser fischte.

ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 3 Finals

In der Arena La Defense geht es am Abend in drei Disziplinen um Gold. Kann Weltmeisterin Angelina Köhler über 100 m Schmetterling ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden? Außerdem fallen bei den Männern die Entscheidungen über 400 m Lagen und 100 m Brust. Brust-Spezialist Melvin Imoudu ist mit der Empfehlung eines EM-Titels über diese Distanz angereist.

21 Uhr - Fußball: Deutschland - USA (F)

Im zweiten Spiel der Gruppe B treffen in Marseille zwei Favoriten aufeinander. Wer macht einen Schritt Richtung K.o.-Runde? Deutschland gewann 2016 Olympia-Gold, das US-Team hält mit vier Olympiasiegen den Rekord, stand aber zuletzt 2012 in London ganz oben.