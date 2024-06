Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Samstag, 27.Juli Stand: 28.06.2024 11:33 Uhr

Was wird am Samstag, 27. Juli wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

10.30 Uhr - Schießen, Luftgewehr Mixed

Die ersten Medaillen bei Sommerspielen werden traditionell an die Schützen vergeben. Im nationalen Schießzentrum von Déols machen die Luftgewehr-Mixed-Teams den Anfang. Titelverteidiger ist China. Für Deutschland gehen die Europameister Maximilian Ulbrich/Anna Janßen an den Start. Aus Tokio war der Deutsche Schützenbund mit nur einer Bronzemedaille im Bogenschießen heimgekehrt.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 3-m-Brett (F)

Die Synchron-Spezialistinnen eröffnen die Wettbewerbe im Wasserspringen. Deutschland schickt im Centre Aquatique Olympique das Duo Jette Müller/Lena Hentschel an den Start.

13.30 Uhr - Basketball: Deutschland - Japan (M)

Weltmeister Deutschland startet gegen Außenseiter Japan in das olympische Turnier - eine Pflichtaufgabe für das Team um Dennis Schröder.

14.30 Uhr - Radsport, Einzel-Zeitfahren (F)

Die Zeitfahr-Spezialistinnen eröffnen die Radsport-Wettbewerbe. Der 32,4 Kilometer lange und flache Kurs durchs Pariser Stadtgebiet wird auf der Esplanade des Invalides gestartet. Das Ziel ist auf der imposanten Brücke Pont Alexandre III. Die Olympiasiegerin von Tokio, Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden, hat ihre Karriere inzwischen beendet.

Ab 15.30 Uhr - Rugby (M)

Zunächst werden in den Halbfinals die Endspielteilnehmer ermittelt. Das Spiel um Gold wird um 19.45 Uhr angepfiffen. Das Spiel um Bronze ist für 19 Uhr, das Finale für 19.45 Uhr geplant. Das Team aus Fidschi hatte sowohl in Rio als auch in Tokio Gold geholt.

16.30 Uhr - Radsport, Einzel-Zeitfahren (M)

Erstmals in der olympischen Geschichte fahren Frauen und Männer denselben Kurs. 35 Zeitfahrer gehen im Abstand von 1,5 Minuten auf die Strecke. Der Slowene Primož Roglič könnte seinen Olympiasieg von Tokio wiederholen.

17 Uhr - Hockey: Deutschland - Frankreich (M)

Die deutschen Weltmeister stehen gleich zum Auftakt des olympischen Turniers im Fokus. In Colombes steht das Team von Bundestrainer Andre Henning Gastgeber Frankreich gegenüber.

19 Uhr - Handball: Deutschland - Schweden (M)

Die deutschen Männer starten mit dem Klassiker gegen die Skandinavier in der Arena Paris Sud ins Turnier. Bei der Heim-EM verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Schweden das Spiel um Platz drei.

ab 20.40 Uhr - Schwimmen, 4 Finals

Im Schwimmen werden die ersten Medaillen vergeben. Schaffen es die Europameister Isabel Gose und Lukas Märtens in die Finals über 400 m Freistil? Nach diesen beiden Rennen geht es in den 4x100-m-Staffeln um die Medaillen.