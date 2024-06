Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Dienstag, 30.Juli Stand: 28.06.2024 11:34 Uhr

Was wird am Dienstag, 30. Juli wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

8 Uhr - Triathlon (M)

Triathleten sind Frühaufsteher - so auch in Paris. Mit dem Schwimmen in der Seine und dem Zieleinlauf auf der Pont Alexandre III wird das Rennen zum Spektakel mitten in der Stadt. Dass die deutschen Starter Tim Hellwig, Lasse Lührs und Jonas Schomburg im Einzel in den Kampf um die Medaillen eingreifen können, ist eher unwahrscheinlich.

9 Uhr - Handball: Deutschland - Slowenien (F)

Hallo wach in Paris-Süd! Die Handballerinnen müssen in ihrem dritten von fünf Vorrundenspielen schon früh am Morgen gegen Slowenien antreten.

Ab 13.30 Uhr - Tischtennis, Mixed

Im Tischtennis werden die ersten Medaillen vergeben. Im Mixed geht es ab 13.30 Uhr um Bronze und ab 14.30 Uhr um Gold. Bei der Premiere des Wettbewerbs in Tokio war für das deutsche Doppel Patrick Franziska/Petrissa Solja im Viertelfinale Endstation.

10.30 Uhr - Hockey: Deutschland - Südafrika (M)

Für die deutschen Männer steht das Gruppenspiel gegen Südafrika an. Werden bereits die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale gestellt?

Ab 17.30 Uhr - Beginn des Turniers im 3x3-Basketball (F/M)

Auf der Place de la Concorde beginnen die Turniere mit den Vorrundenspielen. Erstmals hat sich bei den Frauen ein deutsches Team qualifiziert. Zum Auftakt geht es gleich gegen Titelverteidiger und Topfavorit USA.

18.15 Uhr - Turnen, Mannschaftsmehrkampf (F)

Das Publikum in der Bercy-Arena erwartet ein Augenschmaus: Im Turnen steht die Entscheidung im Team-Mehrkampf der Frauen auf dem Programm. Hochfavorisiert sind die Amerikanerinnen mit Superstar Simone Biles. In Tokio musste das US-Team allerdings der russischen Riege den Vortritt lassen. Die deutsche Riege hat sich nicht für Paris qualifiziert.

19.45 Uhr - Rugby, Finale (F)

Im Stade de France spielen die zwei besten Frauenteams den Olympiasieg aus. Gastgeber Frankreich stand in Tokio im Finale, verlor aber gegen die Neuseeländerinnen.

Ab 20.57 Uhr - Schwimmen, 3 Finals

Schafft es Freiwasser-Titelverteidiger Florian Wellbrock ins Freistil-Finale über 800 m? Auch Sven Schwarz wurde für diese Strecke nominiert. Über 100 m Rücken der Frauen ist keine deutsche Schwimmerin am Start. Den Abschluss des Schwimmabends bilden die Männer-Staffeln über 4 x 200 m Freistil.

21 Uhr - Basketball: Deutschland - Sieger Quali Riga (M)

Zweiter Auftritt für die Weltmeister im olympischen Turnier. Im Stade Pierre Mauroy geht es gegen den Sieger des Qualifikationsturniers in Riga.