Japan verhängt für Olympia-Stadt Tokio Corona-Notstand

Viele Menschen in Japan fürchten, dass die Spiele zu einem Superspreader-Event werden könnten. Japans Olympia-Macher und das Internationale Olympische Komitee betonten bisher immer, dass alles "sicher" ablaufen werde - allerdings möglicherweise ohne Zuschauer. Eine Entscheidung darüber wollen Japans Organisatoren mit der Zentralregierung, der Stadtverwaltung von Tokio sowie dem IOC und dem Paralympischen Komitee treffen - laut Medien noch am Donnerstag.

Lockerungen wieder aufgehoben

Im Juni waren noch ein Limit von 10.000 Fans oder die Hälfte der Kapazität jedes Austragungsortes festgelegt worden. Auch wurde der Notstand für Tokio aufgehoben. Stattdessen verhängte die Regierung bis zum 11. Juli sogenannte "Quasi-Notstandsmaßnahmen" für Tokio, Osaka und fünf weitere Präfekturen. Diese schränkten etwa den Alkoholverkauf und die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants ein. Mit dem erneuten Ausrufen des Notstands machte die Regierung nun einen Schritt zurück.

Thomas Bach in Tokio eingetroffen

Ebenfalls am Donnerstag war IOC-Präsident Bach in Tokio eingetroffen. Er begab sich umgehend in seinem Hotel in eine dreitägige Isolation und soll ab dem 12. Juli die finalen Koordinierungsmaßnahmen für die Sommerspiele anführen.

Am 17. Juli beginnt in Tokio die Sitzung des IOC-Exekutivboards als Vorbereitung auf die IOC Session am 20. Juli. Dort wird damit gerechnet, dass die australische Stadt Brisbane den endgültigen Zuschlag für die Ausrichtung der Sommerspiele 2032 erhält.

dpa | Stand: 08.07.2021, 11:00