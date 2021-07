Tokio droht neuer Notstand - Zuschauer-Verbot möglich

Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit 18 Tagen jeweils über dem Wert des gleichen Tages der Vorwoche. Der geplante neue Corona-Notstand wäre bereits der vierte für Tokio und wird laut Kyodo möglicherweise bis zum 22. August verhängt werden, also bis weit nach Ende der Spiele.

Olympia als " Superspreader "-Event?

Viele Menschen in Japan fürchten, dass die Spiele zu einem sogenannten "Superspreader"-Event werden könnten. Japans Olympia-Macher und das Internationale Olympische Komitee betonten bisher immer, dass alles " sicher " ablaufen werde. Tokio befindet sich derzeit noch bis zum 11. Juli in einem Quasi-Notstand, nachdem am 20. Juni der Notstand mit strengeren Regeln nach rund zwei Monaten aufgehoben worden war.

Eine Entscheidung über die weiterhin strittige Frage der Zulassung von Fans bei den Spielen wollen Japans Organisatoren gemeinsam mit der Zentralregierung, der Stadtverwaltung von Tokio sowie dem IOC und dem Paralympischen Komitee treffen.

DOSB-Vorstandsmitglied Rücker: "Wird kein zweites Wembley geben"