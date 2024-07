Judo in Paris Butkereit hat Medaille zum Greifen nah Stand: 31.07.2024 12:47 Uhr

Miriam Butkereit ist nur noch einen Schritt von einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris entfernt. Sie schaffte am Mittwoch (31.07.2024) den Einzug ins Halbfinale. Raus ist dagegen Eduard Trippel.

Nach einem Freilos in der ersten Runde bekam es Butkereit im Mittelgewicht (bis 70 Kilogramm) im Achtelfinale mit der Australierin Aoife Coughlan zu tun. Die mehrfache Kontinentalmeisterin aus Down Under hatte schon einen Kampf absolviert und erwies sich als unangenehme Kontrahentin. Butkereit kämpfte kontrolliert, ohne dabei zu großes Risiko einzugehen und nicht in einen Konter von Coughlan zu laufen. Nach vier Minuten Kampfzeit ging es ohne Wertung in die Verlängerung, wo die erste erzielte Wertung entscheidet.

Die 30-jährige Hallenserin hatte dort den Vorteil, dass die Australierin bereits zwei Strafen, sie selbst aber nur eine kassiert hatte. Butkereit gelang schließlich nach 1:52 Minuten ein Fußfeger, der ihr den Viertelfinaleinzug brachte. Dort traf sie auf die Belgierin Gabriella Willems. Dort versuchte die deutsche Judoka mit Fußtechniken zum Erfolg zu kommen, was aber zunächst noch nicht zum Erfolg führte. Zudem musste sich am Boden den Griffen ihrer Kontrahentin erwehren. Butkereit selbst schaffte es schließlich mit einem Haltegriff einen Ippon zu erzielen.

Ab 16 Uhr geht es für Butkereit weiter. Im Halbfinale trifft sie nun auf Michaela Polleres aus Österreich.

Trippel scheitert in der Verlängerung

Zeitgleich musste sich auf der zweiten Matte in der Arena Champs-de-Mars Eduard Trippel gegen Marcus Nyman aus Schweden bewähren. Trippel, der in der Vorbereitung immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, konnte nicht an seine besten Leistungen anknüpfen und hatte einige Probleme mit seinem Gegner. Zwar erzielte er keine Wertung in der regulären Kampfzeit, konnte aber auch die Angriffe seines Kontrahenten abwehren. Nyman zwang Trippel in der Extra-Zeit schließlich am Boden in einen Haltegriff, aus dem sich der 27-jährige aus Rüsselsheim nicht mehr befreien konnte. Somit gelang Nyman der Golden Score.