Olympia 2024 in Paris Bogenschütze Unruh zielsicher eine Runde weiter Stand: 01.08.2024 12:47 Uhr

Der deutsche Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen die erste K.o.-Runde mühelos überstanden. Er kämpft heute (01.08.2024) noch um den Einzug ins Achtelfinale. Auch Charline Schwarz ist am frühen Abend gefordert.

Unruh, der in der Platzierungsrunde mit Platz drei eine gute Ausgangsposition für den Kampf um die Medaillen erreicht hatte, ließ dem Ägypter Youssof Tolba beim 6:0-Erfolg in drei Sätzen keine Chance. Bei dem deutlichen Sieg bestätigte er seine Favoritenrolle in diesem Duell.

Der Fockbeker steht um 12.58 Uhr in der Runde der letzten 32 ein Match gegen Junya Nakanishi aus Japan an.

Schwarz schießt am späten Nachmittag

Im Frauen-Einzel-Wettbewerb sind nach dem Ausscheiden von Katharina Bauer noch zwei Deutsche im Wettbewerb. Michelle Kroppen steht bereits im Achtelfinale, wo sie am Samstag (03.08.2024, 10.22 Uhr) auf die Inderin Deepika Kumari trifft. Am frühen Abend (17.27 Uhr) will es ihr Charline Schwarz gleichtun: In der Runde der letzten 64 schießt sie gegen Ana Vazquez aus Mexiko, die mit dem Team Bronze gewann. Gelingt ein Erfolg, schließt sich ein Duell in der Runde der letzten 32 an - wahrscheinlich gegen Team-Olympiasiegerin Hunyoung Jeon aus Südkorea.