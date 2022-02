Nächster Coup im Eiskanal: Nolte/Levi vor Jamanka/Burghardt

In drei von vier Läufen setzte das Duo aus Winterberg und Potsdam die Bestzeit. Ein Fahrfehler im letzten Durchgang blieb so ohne Folgen. Mit 23 Jahren ist Nolte die jüngste Pilotin, die sich zur Bob-Olympiasiegerin gekrönt hat.

Erster Doppel-Erfolg im Frauen-Bob

Silber gewannen mit 77 Hundertstelsekunden Rückstand Mariama Jamanka (Oberhof) und Alexandra Burghardt (Burghausen), die den besten vierten Lauf zu Tal brachten. Jamanka war vor vier Jahren Olympiasiegerin geworden. Einen olympischen Doppelerfolg im Bob hatte es zuvor bei den Frauen noch nicht gegeben.

"Ich bin so unfassbar glücklich" , freute sich Jamanka nach dem Wettkampf im ZDF . Mit Blick auf durchwachsene zurückliegende Monate ergänzte sie: "Nach den vergangenen zwei Jahren und dem Monobob-Wettkampf bin ich extrem froh und so unfassbar stolz, dass wir die Medaille gewonnen haben. Es sind meine zweiten Spiele, ich habe die zweite Medaille. Das können nicht viele von sich behaupten."

Bronze sicherte sich die US-Crew Elana Meyers Taylor/Sylvia Hoffman (+ 1,52 Sekunden). Meyers Taylor hatte im Monobob Silber geholt. Die WM -Zweite Kim Kalicki aus Wiesbaden komplettierte mit Anschieberin Lisa Buchwitz als Vierte das starke deutsche Ergebnis (+ 2,32). Nach dem ersten Tag hatte das Duo noch auf Rang sechs gelegen.

Kalicki: "Verlorener Wettkampf"

Trotz der Verbesserung am zweiten Tag reist Kalicki unzufrieden aus China ab: "Ob ich jetzt Vierter, Sechster oder Zehnter werde ist für mich relativ egal. Wenn es keine Medaille ist, ist es für mich ein verlorener Wettkampf. Heute die Fahrten waren noch einmal besser, aber nicht das, was ich im Training gezeigt habe" , sagte die 24-Jährige nach dem Rennen.

Nur im Monobob gab es kein Gold

Mit Ausnahme des Monobob-Wettbewerbs, in dem Nolte Vierte geworden war, haben die deutschen Schlitten auf der anspruchsvollen, 1.615 Meter langen Bahn damit bislang alle Rennen gewonnen. Im Zweier der Männer hatte es gar einen deutschen Dreifach-Erfolg gegeben. Zudem liegen die Vierer von Francesco Friedrich und Johannes Lochner vor dem Finale am Sonntag auf Goldkurs.

Alle deutschen Bobteams fahren in Peking herausragendes Material. Das als "Medaillenschmiede" bekannte Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten ( FES ) in Berlin hatte zwei Zweier-Modelle für die Winterspiele entwickelt, den N4 und den N3. Der N3 hatte sich laut Bundestrainer René Spies letztlich als besser geeignet für die Charakteristik der Bahn erwiesen. Deshalb lieh sich Francesco Friedrich den Schlitten, der ihn zu Gold im Zweier trug, von Kim Kalicki.

Nolte beim Debüt aufgeregt, aber gut