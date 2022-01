Bach vor Olympia: "Die kritisierten Maßnahmen werden korrigiert"

Die Wettkämpfe vom 4. bis 20. Februar würden "definitiv" stattfinden, sagte der 68-Jährige im Interview mit der "Welt am Sonntag" und begründete seine Zuversicht mit der Null-Covid-Politik Chinas, die "sehr, sehr strikt und streng" sei.

Zugleich verbürgte sich der Vorsitzende des Internationalen Olympischen Komitees dafür, dass die von Sportlern teils als unwürdig wahrgenommenen Bedingungen bei Testwettkämpfen kein schlechter Vorgeschmack auf die Spiele waren. So äußerte der deutsche Alpindirektor Wolfgang Maier im Sportschau-Interview am Samstag (8.1.) scharfe Kritik an den Organisatoren der Winterspiele in China und forderte eine Standardisierung der Corona-Testmaßnahmen.

Kritik an den Maßnahmen und Tests

"Es wurde teilweise übers Ziel hinausgeschossen, und es wurden auch noch nicht alle Protokolle für die Spiele angewandt, sondern strengere Regeln" , beteuerte Bach. Die Probleme seien vom IOC angesprochen worden: "Die kritisierten Maßnahmen werden korrigiert."