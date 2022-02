Peking im Olympia-Fieber – oder einfach egal?

Video: Curling: Halbfinal-Konferenz (F) - die komplette Übertragung

Sportschau. . 03:05:32 Std. . Das Erste.

Bei Olympia in Peking steht bei den Curling-Frauen das Halbfinale zwischen Japan und der Schweiz sowie Schweden und Großbritannien an. Die Spiele in der Konferenz. | video