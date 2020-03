Olympischer Exklusivanspruch

Für 2021 geplante Welt- oder Kontinentalmeisterschaften sind davon genauso betroffen wie Ligen oder Serien einzelner Sportarten. Darin steckt Konfliktpotenzial. " Natürlich gab es unterschiedliche Meinungen. Wir haben zum Beispiel im Tischtennis im Juni eine Weltmeisterschaft ", erklärte Thomas Weikert, Präsident des Welttischtennis-Verbandes ITTF und Mitglied der Taskforce, im Sportschau-Gespräch.

Die Olympischen Spiele haben nämlich einen Exklusivanspruch. " Partner und Sponsoren zahlen dafür, dass sie ungeteilte Aufmerksamkeit haben ", so Klos.

Den größten Kostenfaktor in der Verschiebung sieht der Planungsexperte bei den Entschädigungen für Stornierungen und vor allem beim Personal: " Das sind üblicherweise 25 Prozent. Und 1.000 Leute jetzt ein Jahr länger zu beschäftigen, bedeutet enorme Kosten für den Veranstalter. "

Gewisses Einsparpotenzial

Allerdings vermutet Klos dabei auch ein gewisses Einsparpotenzial, " indem man einige Services nur noch eingeschränkt anbietet und sich vor allem auf die Wettkämpfe konzentriert und die Bequemlichkeiten für Zuschauer oder Sponsoren zurückfährt. "

Der Zeitdruck auf die Taskforce ist nach seiner Meinung dabei immens: " Das Komplizierteste ist, so eine Vielzahl an Verträgen in kurzer Zeit anzupassen, selbst wenn alle Vertragspartner gewillt sind. Wir reden wahrscheinlich über mehrere tausend Einzelverträge. "

Enger Zeitraum für erste Entscheidungen

Weikert hatte bereits am Donnerstag (26.03.2020) einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen angenommen, bis ein neuer Termin für die Olympischen Spiele genannt werden könne.

Im Sportschau-Gepsräch ließ er allerdings keine Zweifel offen, dass die Verbände das IOC bei der Entscheidungsfindung unterstützen wird: " Wir sehen ja, dass das eine schwierige Lage ist. Wir wollen, dass wir umfassend informiert werden und dann kann das IOC auch auf unsere Unterstützung hoffen. "

Stand: 27.03.2020, 14:54