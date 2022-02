Patzer kostet China Olympia-Gold

Nach drei Sprüngen stand die USA mit zwölf Punkten Vorsprung als erster Olympiasieger fest. Ashley Caldwell, Christopher Lillis und Justin Schönefeld lieferten eine fehlerfreie Performance ab, dagegen patzte Zongyang Jia vom Gold-Favoriten China. Die Chinesen hatten die beiden Weltcups in diesem Jahr gewonnen und die Gold-Medaille fest eingeplant. Entsprechend konsterniert waren sie, dass die waghalsigen Kunstsprünge über eine steile Schneerampe nur zu Silber reichten. Bis zu 14 Metern hoch, wirbelten die Akrobaten durch die Luft, zeigten Schrauben, Drehungen, Grätschen und perfekte Landungen.

WM-Premiere 2019

Der Mixed-Wettbewerb wurde im Winter 2014/15 eingeführt, die WM -Premiere erfolgte 2019. In Peking wurden nun erstmals bei Olympia Medaillen vergeben.

Emma Weiß hofft auf Einzelstart

Eine deutsche Mannschaft war nicht dabei. Emma Weiß ist die einzige deutsche Ski-Kunstspringerin in den Aerials in Peking. Ob sie an den Start gehen kann, ist noch ungewiss. Die 22-Jährige war bei ihrer Einreise positiv auf Corona getestet worden.

Glück im Unglück: Der CT-Wert lag bei zwei weiteren Tests im olympischen Dorf nicht über 35, damit kann die Freestylerin zumindest fürs Training und den Wettkampf raus. Der Rest spielt sich allein im Zimmer ab. Die Qualifikation in der Disziplin Aerials findet am 13. Februar statt.

Quelle: Sanny Stephan