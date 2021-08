Bei den Frauen ist noch kein Spielplan für die neue Bundesligasaison bekannt gegeben worden. Der Pokalwettbewerb beginnt Mitte September.

Timo Boll bald schon wieder an der Platte

Kaum haben sie die Silbermedaille verliehen bekommen, dürfen Deutschlands Tischtennisspieler Timo Boll, Patrick Franziska und Benedikt Duda auch schon in der Heimat wieder an die Platte. Die Bundesliga beginnt am 20. August, exakt zwei Wochen nach dem Mannschaftsfinale in Tokio.

Die Bundesliga der Frauen hat noch keine Informationen über die neue Saison veröffentlicht.

Vuelta startet am 14. August

Abseits der Ligen gibt es auch etliche Sportler, die kaum zum Luftholen kommen nach Olympia. Besonders krass ist es bei den Radprofis, die sechs Tage nach dem Ende der Tour de France das Straßenrennen in Tokio am 24. Juli aufnahmen. Am 28. Juli stand dann das Einzelzeitfahren an. Die Vuelta a España, die letzte der drei großen Rundfahrten im Kalender, startet am 14. August.