Skispringen: Severin Freund komplettiert Großschanzen-Team

Skispringen: Freund verdrängt Hamann im Team-Wettkampf

Die deutschen Skispringer greifen beim WM-Teamspringen am Samstag (06.03.2021) in der Besetzung Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler und Karl Geiger nach der Mannschaftsmedaille von der Großschanze. Die Besetzung für den Team-Wettkampf gab der Deutsche Skiverband am Freitag (05.03.2021) nach dem Einzel auf der Großschanze bekannt. Das Trio Paschke, Geiger und Eisenbichler stand bereits vor dem Wettkampf fest. Im Duell um den vierten Startplatz setzte sich Severin Freund (122,5/118,5 Meter) als 22. gegen Martin Hamann (121,5/123 Meter) als 24. durch.

Kombination: Frenzel/Rießle für Teamsprint nominiert

Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Im Einzel von der Großschanze sind die deutschen Kombinierer bei der WM in Oberstdorf leer ausgegangen, im Teamsprint soll es besser klappen. Für eine Medaille sollen am Samstag Eric Frenzel und Fabian Rießle im 2 x 7,5 km im Teamsprint sorgen. Für diese beiden Läufer hat sich Bundestrainer Hermann Weinbuch, der vor den Titelkämpfen auf drei Medaillen gehofft hatte, entschieden.



Weinbuchs Medaillenwunsch wird sich bei nur noch einem ausstehenden Wettbewerb nicht mehr erfüllen. "Wir haben es nicht hinbekommen, dass in einem Wettkampf alles passt. Wenn man etwas gewinnen will, muss aber alles passen" , so Weinbuch im ZDF .

Langlauf: Schlickenrieder kritisiert Versäumnisse in der Behle-Zeit

Die deutschen Langläufer sind von der Weltspitze ein deutliches Stück entfernt. Das zeigen auch die bisher durchwachsenen Leistungen bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder sieht für die derzeitigen Resultate seiner Mannschaft auch Gründe in der Vergangenheit.

Zum Thema Technik sagte der 51-Jährige: "Wir haben festgestellt, wir sind da nicht auf Höhe der internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen. Da sind uns die Norweger diese zehn Jahre voraus."

"Sehr stark auf Wissenschaft verzichtet"